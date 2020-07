Night Laser: neue Single zum kommenden Album „Power To Power“ veröffentlicht

Mit Power To Power veröffentlichen Night Laser am 08.07.2020 ihre neue Video-Single. Das gleichnamige Album wird am 28.08.2020 über Out Of Line Music erscheinen.

„Obwohl an einem kalten November-Abend gedreht, gibt’s bei der Titel-Single des Albums direkt Feueralarm: Insgesamt 30 kg Gas wurden beim Videodreh verballert, ganz zu schweigen von dem Satz heiße Ohren, den diese Power Metal-Nummer einem gekonnt verpasst. Inhaltlich wird die Ungerechtigkeit der Welt beschrieben: Wer viel hat, dem wird gegeben, aber bei mir geht immer alles schief. Frei nach Matthäus (Apostel, nicht Fußballer): Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Zeit, zurückzuscheißen! Ganz nebenbei gibt es im Video noch die Erklärung für den legendären Bro-Fight in Street King“, so Robert, der Bassist von Night Laser.