Nightwish: kündigen Europa Daten ihrer Welttournee 2020 an

Nightwish kündigen stolz ihre Rückkehr nach Europa während ihrer kommenden Welttournee in 2020 an! Die Band hat bereits eine Show in Amsterdam angekündigt – für die innerhalb weniger Tage schon über 15,000 Tickets verkauft wurden – gefolgt von einer zusätzlichen Show in derselben Venue, Shows in Russland, Weißrussland und der Ukraine. Die für ihr einzigartiges Songwriting, grandiosen Bühnen Designs und Pyro-Effekte berühmt-berüchtigten finnischen Symphonic Metal Helden von Nightwish versprechen, ihr Publikum erneut auf eine spektakuläre audiovisuelle Reise zu entführen.

Nightwish arbeiten derzeit an einem neuen Studioalbum, das 2020 erscheinen wird.

Nightwish World Tour 2020

16.11. N Oslo – Spektrum

20.11. D Leipzig – Arena

21.11. D Dusseldorf – ISS Dome

23.11. NL Amsterdam – Ziggo Dome

24.11. NL Amsterdam – Ziggo Dome (sold out)

25.11. F Paris – AccorHotels Arena

26.11. B Antwerp – Lotto Arena

28.11. D Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29.11. LUX Luxembourg – Rockhal

03.12. I Milan – Lorenzini District

04.12. D Munich – Olympiahalle

09.12. D Bamberg – Brose Arena

10.12. D Frankfurt – Festhalle

12.12. A Vienna – Stadthalle

14.12. D Berlin – Max-Schmeling-Halle

16.12. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.12. UK London – SSE Arena Wembley

Nightwish haben vor Kurzem ihr neues Live-Release Decades: Live In Buenos Aires angekündigt, das am 6. Dezember in den folgenden Formaten erscheinen wird: BluRay Digibook, 2CD Digipak, BluRay+2CD Earbook, 3LP.

Bestellt euch das Album im Format eurer Wahl hier vor: https://nblast.de/Nightwish-LiveInBA

Oder im Nightwish Webshop: shop.nightwish.com

Decades: Live In Buenos Aires ist das großartige kommende Live Release der Finnen – mit 19 Kameras im Estadio Malvinas in Buenos Aires am Sonntag, den 30. September 2018 aufgenommen, während einer ganz besonderen Nacht in Argentinien. Nightwish betraten die Bühne zu ihrem mitreißenden Song End Of All Hope und beendeten die Show mit dem in Epik absolut unerreichten Ghost Love Score. Das Set dazwischen wird von reinem, bahnbrechenden finnischen Glanz bestimmt – mit hervorragenden Tracks wie Wish I Had An Angel, Sacrament Of Wilderness, Elvenpath, Devil & The Deep Dark Ocean, Dead Boy’s Poem und vielen mehr… mit der Show hat die Band nicht weniger erreicht, als ein gelungenes Bild der Band auf einem weiteren Höhepunkt ihres Schaffens festzuhalten, vor einem wilden Publikum in einer einzigartigen Stadt. Eine Show voller reiner Magie.

Bereits 2018 veröffentlicht ist Decades weit mehr als ein einfaches Best-Of. Diese Chronologie der ersten beiden Jahrzehnte der Band feiert nicht nur das Band-Jubiläum, sondern markiert auch den Abschluss einer weiteren Ära in der phänomenalen Karriere von Finnlands international erfolgreichster Gruppe. Die darauffolgende Tour war ebenfalls weit mehr als nur eine Jubiläums-Tour. Sie dauerte vom 9. März bis zum 15. Dezember 2018 an und steuerte als Nightwishs siebte Welttournee ganze 82 Städte in Europa, Nordamerika und Südamerika an – mit einer wahrlich einzigartigen Setlist im Gepäck.

Die Trackliste von Decades: Live In Buenos Aires sieht wie folgt aus:

BluRay

01. Swanheart

02. End Of All Hope

03. Wish I Had An Angel

04. 10th Man Down

05. Come Cover Me

06. Gethsemane

07. Élan

08. Sacrament Of Wilderness

09. Deep Silent Complete

10. Dead Boy’s Poem

11. Elvenjig

12. Elvenpath

13. I Want My Tears Back

14. Amaranth

15. The Carpenter

16. The Kinslayer

17. Devil & The Deep Dark Ocean

18. Nemo

19. Slaying The Dreamer

20. The Greatest Show On Earth

21. Ghost Love Score

