Foreigner: Classic Rock Legende kündigt weitere Deutschland-Tournee an

Nach der erfolgreichen Sommer-Tour im Juni/Juli 2019 mit drei Orchesterkonzerten und fünf regulären Shows kommen Foreigner ein weiteres Mal nach Deutschland. Die Classic Rock Legende hat drei Termine im Juni 2020 hierzulande bestätigt. Dabei tritt die Band um Gründungsmitglied Mick Jones in folgenden Städten auf: in Stuttgart am 13. Juni 2020 auf der Spardawelt Freilichtbühne Killesberg, in Halle (Saale) am 14. Juni 2020 auf der Peißnitzinsel und in Hamburg am 23. Juni 2020 beim Stadtpark Open Air.

Ab Mittwoch, dem 30. Oktober 2019 – 10:00 Uhr, können bei den Ticketanbietern CTS Eventim und MyTicket Karten im Presale gekauft werden. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 1. November 2019. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

10 Multi-Platin-Alben und 16 US-Top 30-Hits, davon 9 allein in den Top 10, genauso viel wie Fleetwood Mac und mehr als Journey – Foreigner sind eine der erfolgreichsten Gruppen aller Zeiten und haben den Classic Rock in den letzten Jahrzehnten entscheidend geprägt. 2017 feierte die anglo-amerikanische Formation 40 Jahre seit Erscheinen ihres selbst betitelten Debütalbums, das sich allein in den USA über 5 Millionen Mal verkaufte. Mit insgesamt über 80 Millionen verkauften Tonträgern gehören sie zu den erfolgreichsten Rock-Bands der Geschichte, ihre Videos werden auf YouTube wöchentlich über eine Million Mal angeklickt, ihre Streams erreichen über 10 Millionen Hörer pro Woche. Juke Box Hero und I Want To Know What Love Is erhielten den Platin Award für jeweils über eine Million Downloads. Mit ihren Top 30-Hitsingles lässt sich ein kompletter Abend füllen. Seit dem Erscheinen ihres selbst betitelten Debüts 1977 haben sich Foreigner stets in den internationalen Charts platziert: Die weltweite Nummer 1-Single I Want To Know What Love Is (auf Agent Provocateur, 1984) steht den anderen Klassikern der Band um Gründer und Gitarrist Mick Jones in nichts nach, sie gehören alle bis heute zum Stamm-Repertoire jedes Classic Rock Senders: Urgent, Cold As Ice, That Was Yesterday, Hot Blooded, Dirty White Boy, Double Vision, Head Games, Say You Will, Juke Box Hero, Long, Long Way From Home und Feels Like The First Time sind seit Generationen Garanten für gute Laune. Foreigners Programm schlägt seit jeher den stilistischen Bogen von hart bis weich, deshalb ist eine Foreigner-Show auch stets ein einzigartiges Feuerwerk an Hits, das für jeden Geschmack etwas bietet. Nicht umsonst hat sich die Band in den vergangenen Jahren auch schon auf reinen Heavy Metal-Festivals wie Wacken oder Bang Your Head bravourös geschlagen, genau wie sie auf Crossover-Festivals wie Night Of The Proms überzeugen konnte. Anlässlich des 40. Jahrestags des Erscheinens von Foreigner erschien 2017 zur Jubiläumstour eine extra konzipierte Best Of namens 40. Im April 2018 gelang der Band mit Foreigner With The 21st Century Orchestra & Chorus in Deutschland sogar wieder ein Top 10-Einstieg. Die Musik von Foreigner lebt auch deswegen weiter, weil sie in den letzten Jahren in zahlreichen TV-Shows, Hollywood-Blockbustern, Videospielen und in vielen Werbe-Clips zu hören war: Filme wie Rock of Ages, Bad Moms, Angry Birds, Magic Mike, Pitch Perfect, TV-Shows wie Orange Is The New Black, Stranger Things, The Late Show with Stephen Colbert und The Tonight Show Starring Jimmy Fallon benutzten Foreigner-Songs. Werbeträger wie Toyota, Stouffer’s und Ford verwendeten die zeitlosen Klassiker und erreichten so eine völlig neue Zielgruppe von jungen Fans. Im Juni 2013 wurde Mick Jones sogar in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Das Multitalent, oft als „musician’s musician” betitelt, hat im Laufe seiner Karriere Songs mit Legenden wie Eric Clapton (Bad Love) und Ozzy Osbourne (Dreamer) geschrieben, aber auch Platin-Platten wie Billy Joels Storm Front und Van Halens 5150 produziert. Neben Grammy- und Golden Globe-Nominierungen bekam Jones auch den prestigeträchtigen British Ivor Novello Songwriter Award für The Flame Still Burns vom Still Crazy-Soundtrack verliehen. Im Mai 2014 überreichte Atlantic Records-Boss Craig Kallman Mick Jones gleich mehrere digitale Gold- und Platin-Auszeichnungen für sechs Foreigner-Songs, mehr als jede andere Classic Rock-Band erreichen konnte – ein weiterer Beweis für Foreigners Bedeutung im digitalen Zeitalter.

Kein Wunder: Der Funke der Begeisterung springt von der Bühne sofort auf das Publikum über: Gründungsmitglied Mick Jones (Gitarre), Energiebündel Kelly Hansen (Gesang), Multi-Instrumentalist Tom Gimbel (Keyboards, Gitarre, Saxophon, Querflöte), Bassist Jeff Pilson, Mike Bluestein (Keyboards), Bruce Watson (Gitarre) und Schlagzeuger Chris Frazier sind mit derselben Euphorie und demselben Spaß bei der Sache wie vor 40 Jahren. Wer ein erstklassiges Rockkonzert mit Hits und Klassikern erleben möchte, bekommt mit Foreigner live die perfekte Vollbedienung! Dazu gibt es das neue Livealbum Double Vision: Then And Now, das am 15. November 2019 erscheint.

Weitere Informationen unter: www.foreigneronline.com | www.rhino.com