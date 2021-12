Nocturnal Breed: neue Veröffentlichung, neue Musik

Nocturnal Breed – Presseerklärung Dezember 2021

Da Nocturnal Breed in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern und die Metal-Szene aufmischen, blicken wir sowohl zurück als auch nach vorne auf die lange Karriere der Band.

Und bei dieser Gelegenheit möchten wir den ersten exklusiven Blick auf das neue Doppelalbum-Cover veröffentlichen …ja, neu!

Face Your Aggressor (25 Years In The Bunker) ist der Titel. Und es ist schon seit den 90er Jahren in Planung. Dies ist eine totale Feier der Loyalität der Fans und der ewig tosenden Metalszene weltweit. Ein 2-Disc-Spezial-Erlebnis, das dich umhauen wird.

Disc 1 (25 Years In The Bunker) wird eine absolute Best-Off-Sammlung enthalten, die von den Speed Metal Legions-Fan-Mitgliedern ausgewählt wurde. Also eine komplett auf Fans basierende Trackliste. Wir hoffen, dass wir die Essenz der Band und das, was die Thrashiacs an uns mögen, einfangen können.

Aber … da die ganze Band diese ewig langweiligen „Best of“-Alben als wiedergekäute Langweiligkeit ansieht, haben wir stattdessen beschlossen, unseren treuen Fans ein bisschen mehr zu liefern. Also …

Disc 2 (Face Your Aggressor) wird ein brandneues Mini-Album sein, das elf unveröffentlichte Tracks enthält, einige alte und einige neue Aufnahmen, die im letzten Herbst/Sommer aufgenommen wurden.

Die Tracks wurden auf die alte Art und Weise aufgenommen, mit einer einfachen 4-Mikrofon-Einstellung in unserem Proberaum. Dann wurden sie im sehr primitiven Necrolab Studio abgemischt. All das, um die wirklich rohe und ungezähmte Basis des Blackened Thrash wie das älteste Material von Bathory, Destruction, Manilla Road, Hellhammer oder Death anzuzapfen. Aber natürlich mit einem reinen Heavy-Metal-Touch und einer knallharten Produktion, die es in sich hat. Wir garantieren, dass es ein Tritt in die Fresse sein wird, denn diese Band hat nicht vor, langsamer zu werden und den Schlag abzumildern.

No Thrash…No Life!!!

S.A. Destroyer

Bunker Norvegicus

Dezember 2021

