NOFX: veröffentlichen neue Single „Punk Rock Cliché“

FAT Wreck Chords und die kultigen Westcoast-Punks NOFX freuen sich, mit Punk Rock Cliché die zweite Singleauskopplung aus dem am Freitag, dem 2. Dezember, erscheinenden Album der Band, Double Album, zu präsentieren. Das Album ist u.a. HIER vorbestellbar!

Produziert von Bill Stevenson (Descendents) und Jason Livermore (Blasting Room), strotzt Double Album vor ungezügelter Kreativität, frechen Texten und ist mit Sicherheit eines der besten NOFX-Alben bisher.

Wer die erste Single verpasst hat, kann Darby Crashing Your Party bei jedem digitalen Anbieter oder auf YouTube hören: https://www.youtube.com/watch?v=oh8UgJ8D8mo

NOFX sind ab dem nächsten Monat auf dem Weg in Richtung Australien, um dort diverse Konzerte zu spielen. Für den Rest der Welt heißt es abwarten; aber es sollen schon bald eine Reihe von Tourdaten für 2023 bekannt gegeben werden!

Warum macht ihr an diesem Punkt eurer Karriere ein Doppelalbum?

„Ich wünschte, ich wüsste es“, antwortet Fat Mike, fast verwirrt, warum ihm überhaupt jemand diese Frage stellt. „OK. Ich meine, wir haben eine Menge Platten. Ich bin mir nicht sicher, wie viele es sind, sagen wir 15 mit 10 weiteren EPs und 65 7 „s. Ich wollte ein Doppelalbum machen, weil es da draußen keine guten Alben gibt. Pink Floyds The Wall ist so ziemlich alles. Quadrophenia ist in Ordnung, wenn man ein Who-Fan ist, denke ich. Definitiv nicht das Weiße Album [von den Beatles]. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst gute Doppelalben gemacht hat. Sicherlich nicht Hüsker Dü, Minutemen oder Smashing Pumpkins.“

„Ich mag Single Album wirklich sehr, aber die Songs auf Double Album sind nicht ganz auf der Höhe der Zeit. All diese Songs wurden zur gleichen Zeit aufgenommen, allerdings wurde dieses hier erst zwei Jahre später fertig gestellt. Ich denke, es ist ein sehr unterhaltsames Album, vielleicht unser lustigstes. Ich denke, es ist das, was viele unserer Fans hören wollen. Und es ist eine großartige dritte und vierte Seite für ein Doppelalbum. Ich habe mein Ziel, ein solides Doppelalbum zu machen, erreicht, aber es hat einfach viel länger gedauert, als ich es ursprünglich erwartet hatte.“

Durch die Wiedervereinigung mit den Punkrock-Legenden Bill Stevenson und Jason Livermore als Produzenten/Engineers ist es nicht übertrieben zu sagen, dass NOFX jetzt ihre beste Musik machen. Nur bedeutet das nicht, dass alles andere, was sie gemacht haben, Mist war. Aber Double Album erinnert sowohl eingefleischte Fans als auch Gelegenheitshörer daran, dass NOFX nicht geboren wurden, um Trends zu folgen. Tatsächlich haben NOFX – Fat Mike, die Gitarristen Eric Melvin und El Hefe sowie Schlagzeuger „Smelly“ Eric Sandin – ihr Logo jahrzehntelang in das Furnier der Punk-Rock-Kultur geritzt. Mit fast 40 Jahren in diesem Zirkus wird man Leute treffen und die wildesten Dinge tun/sehen/verschwören. Erinnert ihr Euch, dass eine der Bedingungen des NOFX-Buches The Hepatitis Bathtub war, dass keines der Bandmitglieder sehen durfte, was die anderen über sie schrieben? Nun, dieses Mal hat Mike die Erlaubnis bekommen, die Marotten und Eigenheiten der Leute in Songs zu verarbeiten, um ein Maximum an Geschwindigkeit und Komik zu erreichen.

Da ist Joanna Constant Teen, eine 78-sekündige Hommage an die Domina, die während der Produktion seines Musicals Home Street Home sechs Wochen in Mikes New Yorker Airbnb wohnte. („Sie ist einfach eingezogen und hat jede Nacht mit mir gespielt. Sie sagte immer: ‚Mike, es ist Zeit, einen neuen Song zu schreiben. Fang an, oder du weißt, was passieren wird!‘ Das war wirklich cool. Offensichtlich habe ich nicht so viel geschrieben.“) In Alcopollack geht es um den Booking-Agenten David Pollack, der seit über 30 Jahren mit der Band zusammenarbeitet und wegen seiner unverschämten Ehrlichkeit mehr als nur einen Teil seiner Kunden verloren hat. („Ich habe ihn gefragt, ob es okay ist, wenn wir das auf das Album nehmen, und er meinte: ‚Ja, klar. Es ist gemein, aber lustig.‘ „) Fuck Day Six ist eine Geschichte über die Zeit, in der Mike in einer von Buddhisten geleiteten Reha-Klinik clean wurde (Wortspiel gewissermaßen beabsichtigt), mit viel Namedropping (und Deuce). („Jeder, der von Opiaten losgekommen ist, weiß, was ‚Tag sechs‘ bedeutet.“) Is It Too Soon If Time Is Relative ist eine urkomische und grausame Abrechnung mit dem gefeierten Autor/Physiker Stephen Hawking. („Ich habe das geschrieben, bevor er starb„, entschuldigt sich Mike. „Es ist nicht mehr ganz so lustig. Ich wollte, dass er es hört.“)

Natürlich hat Mike eine Karriere gemacht, in der er das Wort „Selbst“ in „Selbstverachtung“ umwandelt, und er wird auch jetzt nicht damit aufhören. Mit zukünftigen Klassikern wie Darby Crashing Your Party, Punk Rock Cliché, dem Song, der vom Blink 182-Album California gestrichen wurde, nachdem die Band herausgefunden hatte, dass Matt Skiba ihn zusammen mit Fatty geschrieben hatte (obwohl es ihr Lieblingssong war. Mike gibt auch zu, dass die Blink-Version des Songs besser war). Die zu realen, zu bittersüßen, zu lustigen Tracks My Favorite Enemy und Don’t Count On Me zeigen auf, dass er immer noch kein Problem damit hat, eine Sahnetorte ins Gesicht zu bekommen, selbst wenn sie Glasscherben und angespitzte Nägel enthält.

„Man muss über alles lachen“, verrät Mike, „denn die Welt bricht gerade zusammen und man muss eine gute Einstellung haben, um die Dinge nicht allzu ernst zu nehmen. So habe ich es immer gemacht. Ich bringe die Leute jeden Tag zum Lachen. Normalerweise tue ich das auf eine selbstironische Art und Weise, so gehe ich eben durchs Leben: Ich habe so viel Spaß wie möglich. Das ist es, was das Leben ausmacht – zu versuchen, so viel Glück zu finden, wie man kann. Und Glück zu verbreiten. Ich habe das Gefühl, dass das meine Aufgabe im Leben sein sollte – Freude zu verbreiten.“

Die Entschlossenheit, weiterhin fesselnde Musik zu machen, die Messlatte für Punk hochzuhalten und das Beste für ihr Punkrock-Vermächtnis zu tun, macht NOFX einfach unaufhaltsam. Double Album ist voll von Stimmungen, Geschichten und Tempi, die etwas schneller sind als ein Eistransporter, der rückwärts einen Berg hinunterrutscht. Was also ist ihr Geheimnis? Ganz einfach: NOFX machen keine halben Sachen.

Mike lacht. „Ich mache alles mit Vollgas. Buchstäblich.“