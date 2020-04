NOFX: Video zu „The Decline“ – Live at Red Rocks w/ Baz’s Orchestra

Bereits in den vergangenen Wochen versüßten NOFX die Zeit der Quarantäne mit diversen neuen Songs und Videos.

Nun präsentieren die Punk-Legenden zu dem knapp 20-minütigen Song The Decline, ein spezielles mit einem Streichorchester im berühmten Red Rocks Amphitheater gefilmtes Live-Video:

Frontmann Fat Mike kommentiert:

„This was one of my all-time favorite moments playing with NOFX. I hope you all enjoy this half as much as I did playing it. I’m very proud of what we pulled off. (Not so proud of how I look in that dress…)“

Der Auftritt wird zudem am 7. August via Fat Wreck auf Vinyl veröffentlicht und beinhaltet mit Linewleum einen bisher unveröffentlichten Track.

Weitere Infos:

http://www.nofxofficialwebsite.com

https://www.facebook.com/NOFX/

https://www.instagram.com/nofx/