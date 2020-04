Filmtitel: Arctic Circle – Der unsichtbare Tod (Das Böse Ist Ansteckend)

Sprachen: Deutsch

Laufzeit: ca. 429 Minuten

Genre: Thriller

Release: 20.03.2020

Regie: Hannu Salonen

Link: https://www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion

Schauspieler:

Iina Kuustonen – Nina Kautsalo

Maximilian Brückner – Thomas Lorenz

Pihla Viitala – Marita Kautsalo

Janne Kataja – Niilo Aikio

Susanna Haavisto – Elina Kautsalo

Taneli Mäkelä – Reino Ylikorpi

Venla Ronkainen – Venla

Jari Virman – Raunola

Lilli Salonen – Hanna Lorenz

Clemens Schick – Marcus Eiben

Mikko Leppilampi – Esko Kangasniemi

Aleksandar Jovanovic – Lazar Cevikovic

Der Titel Arctic Circle – Der unsichtbare Tod ist eine finnisch-deutsche Fernsehserie von Hannu Salonen. Seit Ende März steht der zehnteilige Thriller über Edel Motion zum Kauf bereit. In ca. 430 Minuten fungiert Iina Kuustonen als finnische Polizistin Nina Kautsalo. Maximilian Brückner nimmt die Rolle des deutschen Virologen Thomas Lorenz ein. Passender als der jetzige Zeitpunkt konnte das Release von Arctic Circle – Der unsichtbare Tod (Das Böse Ist Ansteckend) nicht gewählt werden. Die aktuelle Corona-Situation bringt den Streifen direkt in eine vortreffliche Position, die nur noch durch Klasse ausgenutzt werden muss. Die Erstausstrahlung im ZDF lief in fünf Doppelfolgen ab dem 16. Februar 2020.

Arctic Circle springt in die skandinavische Thriller-Reihe. Der nördliche Polarkreis ist der Breitengrad, der auf 66° 33′ 55“ nördlich des Äquators durch mehrere Länder (Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, den US-Bundesstaat Alaska, Kanada sowie Grönland) verläuft und auf dem die Sonne genau an den Tagen der Sonnenwende nicht mehr auf- bzw. untergeht. Diese Erscheinungen sind als Mitternachtssonne im Sommer und Polarnacht im Winter bekannt. Im nordfinnischen Lappland verläuft der Polarkreis durch Rovaniemi, das Dorf des Weihnachtsmanns, das sich acht Kilometer nördlich des Stadtzentrums befindet und sogar ein eigenes Postamt besitzt.

Inmitten des finnischen Eises findet die Polizistin eine im Sterben liegende Prostituierte. Was da noch keiner wissen konnte, ist die Tatsache, dass sich in ihrem Blut ein tödlicher Erreger befindet. Um herauszufinden, welches Virus dort sein Unwesen treibt, reist eine Expertengruppe in das nördlichste Europa. Das dubiose Netz aus Pharmakonzernen und diversen kriminellen Machenschaften birgt weitere Gefahren für die Virologen. Am Rande des Legalen müssen sie die Seuche publik machen und können dabei nicht immer den geraden Weg gehen.