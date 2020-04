COVID-19: wie Bluetooth dafür sorgen könnte, dass wir schneller wieder auf Konzerte gehen können

Am 10. April haben sich die beiden Tec-Giganten Google und Apple darüber verständigt, dass man gemeinsame Sache im Bezug auf Programmschnittstellen seiner Mobiltelefonbetriebssysteme zur Erstellung einer einheitlichen kompatiblen COVID-19-App machen möchte. Siehe folgenden Tweet vom Apple-Chef Tim Cook:

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV

— Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020