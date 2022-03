Nothing More: melden sich mit neuem Song „Turn It Up Like“ zurück

Nothing More veröffentlichen heute ihren neuen Song Turn It Up Like über Better Noise Music und geben den Fans damit einen ersten Vorgeschmack auf ihr lang erwartetes neues Studioalbum, welches später in diesem Jahr erscheinen wird. Der Song, der von allen vier Bandmitgliedern geschrieben wurde, markiert die schonungslose Rückkehr der Band aus Texas. Mit Zeilen wie „All my friends are dead/ They all got fucked by the internet/ All my friends are dead/ Our brain’s bein‘ bugged by the media“ ist er eine unmissverständliche klangliche Absage an den gespaltenen, digital übersättigten Zustand unserer Welt. Dieses Gefühl ist jedoch nur eines von vielen Elementen, die auf dem kommenden Album genauer ausgeleuchtet werden. Das neue Werk ist der Nachfolger ihres 2017er Albums The Stories We Tell Ourselves, welches der Band drei GRAMMY-Nominierungen einbrachte, darunter Best Rock Album, Best Rock Song und Best Rock Recording für die Single Go To War. Das dazu gehörende Video wird in der kommenden Woche erwartet.