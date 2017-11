Die aufstrebenden Modern Progressive Metaller NOVELISTS haben das neue Musikvideo zu ‚L’appel Du Vide‘veröffentlicht. Der Song stammt vom zweiten Album »Noir« das im September veröffentlicht wurde.

Schaut euch das Video jetzt hier an:

Bestellt euch »Noir« jetzt hier: http://geni.us/NovelistsNoir

NOVELISTS sind aktuell auf Tour:

WORLDS APART EU/UK TOUR 2017

MAKE THEM SUFFER

NOVELISTS

CURSED EARTH

06.11.17 Germany Nürnberg @ Z-Bau

07.11.17 Czech Rep Prague @ 007

08.11.17 Germany Berlin @ Cassiopeia

09.11.17 Denmark Aalborg @ Aalborg Metal Festival

10.11.17 Norway Oslo @ Revolver

12.11.17 Sweden Gothenburg @ Fängelset

13.11.17 Germany Hamburg @ Hafenklang

14.11.17 Germany Hannover @ Mephisto

15.11.17 Germany Leipzig @ Naumanns

16.11.17 Germany Oberhausen @ Kulttempel

Pressestimmen:

Rock Hard:

„Das kompositorische Können der Band macht den Unterschied!“

Metal Hammer:

„Ein Reifungsprozess im Schnelldurchlauf!“

Visions:

„Beachtlich, wie junge Bands progressiven Metal neu definieren!“

Legacy:

„Dieses famose Zweitwerk muss gehört werden!“

Slam Zine:

„Vom Geheimtipp zur Szenegröße.“

Start:

„Sie kommen aus Frankreich und klingen wie die internationalen Größen des progressiven und modernen Metal!“

Westzeit:

„Überraschend, mutig und stringent – Hut ab!“

Piranha:

„Düster, melodisch und kraftvoll!“

Mehr von NOVELISTS:

Schaut euch die dritte Single ‚A Bitter End‘ hier an: https://youtu.be/gOwSdDh1NsE

Holt euch den Song hier: https://Novelists.lnk.to/ABitterEnd

Schaut euch die zweite Single ‚Under Different Welkins‘ hier an: https://youtu.be/HvuVrWucEdI

Holt euch den Song hier: https://Novelists.lnk.to/UnderDifferentWelkins

Schaut euch die erste Single ‚The Light, The Fire‘ hier an: https://youtu.be/OgSmY4DCSCM

Holt euch den Song hier: https://Novelists.lnk.to/TheLightTheFire

Schaut euch das Playthrough zu ‚Heal The Wound‘ hier an:

Track-Liste von »Noir«

01. L’appel du Vide

02. Monochrome

03. Under Different Welkins

04. Les Nuits Noires

05. Grey Souls

06. A Bitter End

07. Stranger Self

08. The Light, The Fire

09. Joie de Vivre

10. Lead the Light

11. À Travers le Miroir

12. Heal the Wound

Das erste Album »Souvenirs« ist Ende 2015 über ARISING EMPIRE erschienen und kann hier bestellt werden: http://geni.us/NovelistsSouvenirs

Den kompletten Album-Stream gibt es hier:

NOVELISTS sind:

Matt Gelsomino – vocals

Florestan Durand – guitar

Amael Durand – drums

Charly Kelevra – guitar

Nicolas Delestrade – bass

www.novelistsmusic.com | www.facebook.com/novelistsmusic | www.arising-empire.com

