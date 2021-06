Nuclear Blast: 36 Bands spielen auf dem Hellfest 2022

Das Hellfest hat bereits fast das komplette Line-Up für die 15. Ausgabe verkündet. Damit legen sie die Messlatte mit einem XXL-Line-Up für die Veranstaltung vom 17. – 26.06.2022 in Clisson, Frankreich, sehr hoch.

Nuclear Blast ist sehr stolz darauf, dass sich nicht weniger als 36 Bands aus der Labelfamilie in dieser hochklassigen Auswahl aus wohlbekannten Künstlern und Undergroundhelden befinden!

Jerome Riera, Head Of Label Europe, kommentiert: „Es ist schwer, Worte dafür zu finden, was das Hellfest-Team mit diesem Line-Up geschafft hat. Und für NB ist es einfach unglaublich – könnt Ihr Euch vorstellen, dass 36 Bands vom gleichen Label bei einem einzigen Festival spielen? In 2022 feiern wir das 35. Jubiläum von Nuclear Blast, und als einer der offiziellen Festivalpartner sind wir stolz darauf, Euch in Partystimmung zu versetzen, wenn unser Jubiläum mit dem 15jährigen Bestehen des Hellfestes zusammentrifft.“

Nuclear Blast Bands beim Hellfest 2022:

– 19.06.2022 (erstes Wochenende)

Opeth

Cadaver

Gatecreeper

Agnostic Front

Sepultura

Alcest

Michael Schenker

Battle Beast

Doro

– 26.06.2022

Hangman’s Chair

Therion

Septicflesh

Helloween

Phil Campbell And The Bastard Sons

Enslaved

Hjelvik

Decapitated

Kreator

Ministry

Conjurer

Discharge

The Exploited

My Dying Bride

Fleshgod Apocalypse

Nightwish

Epica

Symphony X

Blind Guardian

Eluveitie

Hatebreed

Madball

Suicide Silence

Terror

Carcass

Sabaton

Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der offiziellen Hellfest Homepage.

Wir sehen uns 2022 beim Festival!