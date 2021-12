Nuclear Blast + Summer Breeze Open Air: kündigen Nuclear Blast Label Night an

Der Nikolaus trägt heute giftgrün und bringt laute Geschenke: Heute kündigen Nuclear Blast und das Summer Breeze Open Air die nächste Runde einer liebgewonnenen Tradition an, welche Dinkelsbühl Jahr für Jahr in seinen Grundfesten erschüttert: 2022 wird das Festival am Mittwoch, den 18. August, den zehnten Geburtstag der Nuclear Blast Label Night erleben, angeführt von Testament, Pallbearer, Paradise Lost, Benediction und Fleshgod Apocalypse.

Für das Event am Festivalmittwoch sind keine Tageskarten erhältlich, die Veranstaltung ist nur für Besitzer eines Festivaltickets zugänglich. Karten für das Summer Breeze Open Air 2022 könnt ihr hier bestellen:

https://www.sbtix.de/home

Das Team von Nuclear Blast freut sich schon sehr auf das Heimspiel:

„Zwei lange Jahre sind nun schon ins Land gegangen, in denen es nicht möglich war, große Veranstaltungen durchzuführen. Wir freuen uns umso mehr, dass es nun 2022 wieder so weit sein soll und unsere Freunde vom Summer Breeze Festival eine Nuclear Blast Label Nacht präsentieren werden. Das Line-Up spricht für sich selbst, das wird ein starker Einstieg für die Fans ins Summer Breeze 2022!“

About Nuclear Blast

Schon seit mehr als 30 Jahren ist Nuclear Blast Records wie ein Synonym für den Aufstieg des Heavy Metal, der extremen Musik und Hard Rock. Seit seiner Gründung 1987 in Donzdorf, Deutschland hat Nuclear Blast ein Roster mit mehr als 150 Bands aus 18 Ländern aufgebaut. Ihre Büros in Donzdorf, Los Angeles, London, Hamburg und Paris haben geholfen, dem Label einen internationalen Ruf auszubauen, mit zahlreichen Billboard Album-Chart Einsteigern, großen Tourneen und ständig neuen Signings von sowohl neuen, als auch etablierten Bands. Zusätzlich hat das Label unter anderem Vertreter in Australien, Brasilien, Finnland, Schweden.

About Summer Breeze

Das Summer Breeze Open Air ist ein deutsches Metal Festival, welches jährlich in Dinkelsbühl, Bayern stattfindet. Die erste Ausgabe fand 1997 statt. Bis 2006 wurde das Festival in Abtsgmünd ausgetragen, bis es in seinen neuen Veranstaltungsort nach Dinkelsbühl verlagert wurde. Das Festival zieht jährlich 40.000 Teilnehmer an. 2017 wurde eine neue Hauptbühne vorgestellt und der zwanzigjährige Geburtstag ausführlich gefeiert. Das Summer Breeze legt jedes Jahr großen Wert auf ein ausgewogenes Line-Up aus den verschiedenen Metal Genres: Von Bands, die tief im Untergrund verwurzelt sind bis hin zu Genrevertretern mit dem höchsten Standing in der internationalen Musikszene, versucht das Summer Breeze in jedem Jahr ein vielseitiges Lien-Up zu präsentieren. Mit einem Bewusstsein für die Unterstützung jüngerer Bands, hat das Festival in den vergangenen Jahren damit begonnen, den Schwerpunkt auf die (soziale) Medienabdeckung der zukünftigen Helden von morgen zu legen. Mit mehr als 1000 verschiedenen Bands in den letzten beiden Jahrzehnten und Bands aus mehr als 20 verschiedenen Ländern gibt es auf jeder Ausgabe des Summer Breeze viel zu entdecken.