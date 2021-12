Anderwelt: entfesseln visionäres Lyric-Video zu „True“

Die österreichische Dark-Ambient- / Post-Metal-Band Anderwelt hat ein neues Lyric-Video zum Song True veröffentlicht. Der Track ist in der Full-Length 2084 enthalten, die letztes Jahr über Electric Fire Records veröffentlicht wurde.

Die Bedeutung einer Band wird nicht nur durch die Musik gegeben, die sie kreiert, sondern auch durch die Art und Weise, wie die Botschaft vermittelt wird. Dies ist der Fall bei Anderwelt, das nach unglaublichen Reaktionen für 2084 seinen künstlerischen Weg im Namen der Innovation fortsetzt.

Das neue Video zu True – erstellt von Studio Gold (https://www.studiogold.at) – unterscheidet sich von den im Umlauf befindlichen Lyric-Videos und gibt uns eine minimale Neuinterpretation der dystopischen Welt von 2084.

Interessant ist, dass die Botschaft der Band nur ein Jahr nach der Veröffentlichung des Albums (2084 erschien am 20. November 2020) nicht nur gültig, sondern ungeheuer aktuell ist. Was bedeutet „echt“? Was ist „wahr“ und was nicht? Sind wir wirklich „frei“, oder leben wir in einer „weichen Diktatur“?

Wenn Sie sich dieses Video ansehen oder das gesamte Album anhören, werden Sie sich all diese Fragen stellen und nur Sie können entscheiden, ob 2084 nicht wirklich 2021 ist.

Das Album wurde von Jan Kaiser von Independent Audio Management aufgenommen. Mixing von Andreas Pilsl und Mastering von Lukas Haidinger im Deep Deep Pressure Studio. Das Artwork stammt von Andreas Pilsl. Alle Texte von Phil Wintersberger.

Unsere Meinung zu 2084: