Obsidian Scapes – Obsidian Scapes (EP)

Artist: Obsidian Scapes

Herkunft: Zwickau, Deutschland

Album: Obsidian Scapes

Genre: Doom Metal

Spiellänge: 17:41 Minuten

Release: 27.02.2025

Label: Darkness Shall Rise Productions

Link: https://www.facebook.com/people/Obsidian-Scapes

Bandmitglieder:

Gesang – LBN

Gitarre, Syntheziser – RCC

Gitarre, Syntheziser – TBRT

Bass – RK

Schlagzeug – HZL

Tracklist:

Endless Sea Of Dead Mirrors At My Funeral (Sigh cover)

Feinster Doom Metal aus deutschen Landen. Obsidian Scapes nennt sich die aus Zwickau stammende Doom Kapelle, die hier mit ihrer selbst betitelten EP aus dem Februar dieses Jahres über das Label Darkness Shall Rise Productions einen kleinen Vorgeschmack gibt, was am 06.06.2025 mit dem Album Death Chants Echo From Aphotic Void auf die Doom Gemeinde zukommen wird. Verfügbar ist diese EP physisch als Vinyl in den Farben Black (300 Stück) und Cream (200 Stück).

Diese, knapp 18-minütige, EP sollte man nun wirklich nur als Vorbote oder vlt. auch nur als Teaser verstehen. Neben der Eigenkomposition Endless Of Dead Mirrors, welche auch auf dem Album vorhanden sein wird, befindet sich mit At My Funeral ein Sigh-Cover auf der vorliegenden EP. Die Zwickauer machen aus dem schon genialen Song der japanischen Avantgarde Black Metal Band ein noch genialeres Cover in nahezu doppelter Länge.

Die Stärke von Obsidian Scape ist es grundsätzlich, ihren Doom über längere Songs großartig entfalten zu lassen. Ein Doom, der von Dunkelheit erstrahlt wird und kein Licht zulässt.