Oceans: enthüllen neue Single „The Awakening“

Nach dem Release ihrer digitalen EP We Are Nøt Okay im Frühjahr 2021, haben die Nu Metaller Oceans kürzlich ihre digitale Single Sulfur über Nuclear Blast enthüllt.

Heute legt die Band direkt mit ihrer nächsten Single, The Awakening, nach – eine brutale, melodische, aber vor allem melancholische Metal-Hymne, die zusammen mit einem wunscherschön atmosphärischen Musikvideo erscheint.



Seht euch das Video zu The Awakening hier an: https://youtu.be/oVMJC_atS3g

Holt euch die Single hier digital: https://oceans.bfan.link/the-awakening



Timo Rotten dazu: „The Awakening ist ein Liebesbrief an die Menschen, die in unseren dunkelsten Momenten für uns da sind. Dann, wenn du den Tiefpunkt erreichst und ins Nichts fällst. Keine Hoffnung, kein Licht, nur Leere. Doch dann greift eine Hand nach dir und zieht dich wieder aus dem Sumpf. Wir möchten diesen Menschen Danke sagen. Ihr wisst, wer ihr seid!“



The Awakening ist Teil der digitalen EP Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love, die am 14. Januar über Nuclear Blast erscheinen wird.

Pre-Save: https://oceans.bfan.link/hell-is-where-the-heart-is-pt-i-love



Seht euch auch das Musikvideo zu Sulfur an: https://youtu.be/Nhf52HPszZo

Das offizielle Sulfur Merchandise findet ihr hier: www.oceansofficial.com/store



—-

Seht Oceans im Januar 2022 live auf ihrer Never Lose Hope Tour Vol.1 in Begleitung von Venues und From Fall To Spring.



13.01.22 DE-Berlin, cassiopeia

14.01.22 DE-Hamburg, headCrash

15.01.22 DE-Cologne, Helios37

20.01.22 DE-Munich, Backstage

21.01.22 DE-Leipzig, Neues Schauspiel

22.01.22 AT-Vienna, Chelsea

24.03.22 DE-Stuttgart, Universum

25.03.22 DE-Frankfurt, ELFER

26.03.22 DE-Trier, Mergener Hof



Tickets für Deutschland: https://www.eventim.de/artist/oceans/

Tickets für Österreich: https://www.oeticket.com/event/13672800/?affiliate=EOE