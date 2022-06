Of Virtue: veröffentlichen Single/Video ‚Hypocrite‘

Progression oder allgemeine Veränderung ist eine Konstante in der Musik; um sich anzupassen und zu überleben, muss man wachsen und sich entwickeln – und keine Band weiß das besser als die Metal-Band Of Virtue aus dem Mittleren Westen.

Was als bescheidener, vielversprechender Metalcore-Act begann, der aus der eisigen Kälte und den öden Feldern von Mid-Michigan stammt, hat sich zu einem international anerkannten und von der Kritik gefeierten alternativen Kraftpaket entwickelt. Von Opening-Slots auf regionalen Metalcore-Touren, bis zum Erreichen von Platz 28 in den Billboards Current Hard Music-Charts, Auftritten in über 30 Ländern auf drei Kontinenten und über 6 Millionen Streams allein auf Spotify ist das Wachstum von Of Virtue unvergleichlich.

Heute veröffentlichen Of Virtue ihre zweite Single via Arising Empire, Hypocrite!

Produziert von Andrew Baylis (Sleeping With Sirens) & Evan McKeever (VRSTY), gemixt und gemastert von Dan Braunstein, bekannt für seine Arbeit für Spiritbox, Dayseeker, Volumes und visualisiert von Dana Willax & Orie McGinness (Bad Omens, Wage War, Kingdom Of Giants) wird dieser heftige neue Track aus dem brandneuen Of Virtue Repertoire euch komplett einheizen und keinen Zweifel daran lassen, dass diese Band auf direktem Weg explodieren wird.

„Hypocrite is all about the negativity building up inside of us. Everything that you hate about yourself, looking at you in the mirror. We know who we are but we refuse to change, eroding our potential by burning bridges in the meantime.“ – Of Virtue

Die Band kombiniert einen eklektischen Geschmack für das Melodische, eingängig und ätherisch, mit einem Fundament in harter Musik und einer Vorliebe für heftige Breakdowns und heiße Riffs, um sich selbst als facettenreichen, vielfältigen und mitreißenden Act zu definieren, der auf Einflüsse aus Metal und alternativer Musik alle Arten und Stile zurückgreift, um etwas zu schaffen, in das sich Fans jeder Art von Musik verlieben können.

Of Virtue wurden 2008 gegründet und katapultierten sich 2009 mit ihrer Debüt-EP To Breathe Again in die Metalcore-Szene Michigans. Durch die Kombination von Elementen aus melodischem Hardcore und Metalcore zu einem Mosh-freundlichen und energiegeladenen Amalgam, zementierte sich die Band fast augenblicklich als feste Größe in ihrer lokalen Szene.

In den folgenden Monaten schrieb und veröffentlichte die Band ihr Debütalbum Heartsounds im Jahr 2011, gefolgt von einem ausgedehnten regionalen Tourzyklus. Bei Heartsounds erweiterte die Band den Sound, der durch ihren Durchbruch definiert wurde, mit Texten, die von Positivität und Entschlossenheit sprachen, unterstrichen von einer Mischung aus Metalcore, die sowohl bösartig als auch leidenschaftlich und inspirierend war. 2015 veröffentlichte die Band Salvation, ein weitläufiges und ehrgeiziges Beispiel für akribisch gemachten melodischen Metalcore, das ihnen landesweite Aufmerksamkeit als vielversprechender, unglaublich talentierter Metal-Act einbrachte.

Kurz darauf veröffentlichten Of Virtue 2019 ihr drittes Album, What Defines You.

Das Album sah eine deutliche Integration von Alternative Rock und Hard Rock zu ihrem Stil aus mutigem, robustem Metalcore mit einer überwältigend positiven Botschaft. Das Ergebnis war eine Veröffentlichung, die sie in die Stratosphäre der Heavy-Musik bringen katapultierte. Selbst vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie blühte Of Virtue weltweit weiter auf, gewann neue Fans in Ländern, die Zehntausende von Kilometern entfernt waren, und erweiterte ihre Reichweite sogar in einer Zeit, in der Live-Auftritte so gut wie unmöglich waren.

Of Virtue sind:

Tyler Ennis – Vocals

Damon Tate – Guitar & Vocals

Michael Valadez – Guitar

Ryan Trinh – Drums

