Ohrenfeindt: Band bittet zum Tanz

Passend zur besinnlichen Adventszeit präsentieren Ohrenfeindt ihr Video zur Pianoversion von Tanz Nackt. Der Song stammt vom Ohne Stecker Album, welches als Bonus CD gemeinsam mit der Best Of CD Halbzeit – Lebenslänglich Rock ’n‘ Roll (Metalville / Rough Trade) am 22.11. erschienen ist.

Ab dem Wochenende werden Ohrenfeindt dann auch wieder „elektrisch“ ihr Publikum begeistern.