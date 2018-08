„Tour de Force – ein wahrer Kraftakt ist geschafft!“

Artist: Omnium Gatherum

Herkunft: Finnland / Karhula

Album : The Burning Cold

Spiellänge : 51:17 Minuten

Genre: Melodic Death Metal

Release: 31.08.2018

Label: Century Media Records

Link: http://www.omniumgatherum.org

Aktuelle Bandmitglieder :

Gesang – Jukka Pelkonen

Gitarre – Markus Vanhala

Gitarre – Joonas Koto (Backing Clean Vocals)

Keyboard – Aapo Koivisto (Backing Growls)

Bass – Erkki Silvennoinen

Schlagzeug – Tuomo Latvala

Tracklist:

The Burning Gods Go First Refining Fire Rest In Your Heart Over The Battlefield The Fearless Entity Be The Sky Driven By Conflict The Frontline Planet Scale Cold



The Burning Cold wirft seinen großen Schatten voraus!

Am 31. August 2018 ist es so weit. Omnium Gatherum veröffentlichen ihr achtes Studioalbum The Burning Cold. Als Vorgeschmack erschienen bereits zwei Singleauskopplungen und Videos von Gods Go First (06.07.2018) und Refining Fire (10.08.2018), zu denen man sich auch auf YouTube und Spotify einen ersten Eindruck verschaffen kann. Das finnische Sextett hat sich das vergangene Jahr intensiv ins Zeug gelegt, um den Fans ein melodisches Meisterwerk bieten zu können. Erstmals kommt der neue Drummer Tuomo Latvala, der seit 2016 Jarmo Pikka ersetzt, zum Einsatz. Produziert wurde das aktuelle Album vom seit 2004 bewährten Studioguru Teemu Aalto und dem schwedischen Profisoundmixer Dan Swanö. Beide sind in der Metalszene geschätzt und Garanten für erfolgreiche Black- und Death-Produktionen. The Burning Cold wird als limitiertes CD Digipak, Klappalbum mit 2 LP´s + CD und als Digital Album online angeboten. Den Auftakt zu ihrer Welttournee bestreiten Omnium Gatherum auf dem diesjährigen Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl. Am 7. September 2018 geht es in New York los. Ein brutal straffer Zeitplan führt die Band zwei Mal um den Globus – hart am Limit und verdammt wenig Zeit für Erholung!

Omnium Gatherum bringt man mit Fractal Gates und Insomnium in Verbindung, wobei sie sich ihren eigenen hohen Wiedererkennungswert im Laufe der Jahre hart erarbeitet haben. Die finnischen Melodic Death Metaller gibt es wirklich schon seit 1996, was mir so rein gar nicht bewusst war. Bis 2008 war der Sound noch weniger melodisch und etwas reifebedürftig. Das änderte sich mit dem vierten Studioalbum, The Red Shift, auf dessen Melodienkonstrukt auch die heutigen Kompositionen basieren. Grey Heavens (2015) ist die bisher erfolgreichste aller Scheiben, wobei sie es in Sachen Klangvielfalt mit Beyond (2013), dem vorherigen Soundkoloss, nicht so ganz aufnehmen kann. Bei The Burning Cold hat sich Markus Vanhala, der als Gitarrist der ersten Stunde und als Songwriter fungiert, besonderen Wert auf die Qualität der Gitarrenarbeit und Soli gelegt. Das neue Konzeptalbum beschäftigt sich mit menschlichen Tragödien und Emotionslagen. Es kommt ohne großes technisches Beiwerk aus – eingängige, handgemachte Songs.

Schon beim Intro, The Burning, wird man in die Soundwelt von Omnium Gatherum hineingezogen. Gods Go First gibt gleich mit zackigen Riffs und leicht ins Poppige abdriftende Keybordeinlagen Gas. Der flotte Doppelfuß von Tuomo Latvala beschleunigt, bevor dann die aufheulenden Leads von Markus Vanhala und Joonas Koto triumphieren können. Nahezu fließend ist der Übergang zu Refining Fire, bei dem sich die prägnanten Melodiestrukturen dieses Albums so richtig entfalten. Rest In Your Heart und Over The Battlefield beginnen zunächst bedächtig mit einem Hauch futuristischer Klänge, die dann in härtere Riffs und ballernde Double Basses übergehen. Das kräftige Growling von Jukka Pelkonen und die Backing Vocals runden die Tracks perfekt ab. Die nächsten zwei Songs fokussieren sich voll auf fein abgestimmte Gitarrenleads. Aggressiv und knackig bringt es Driven By Conflict auf den Punkt, bei dem auch mal ein dynamischer Bass in den Vordergrund rückt. Planet Scale haut noch die einmal volle Energieladung raus. Die Schlussnummer Cold musste ich zwei Mal hören, bevor ich gecheckt habe, was mir an der Melodie so bekannt vorkam. Einige Riffs ähneln dem Song One von Metallica – eine echte Überraschung zum Ende!

The Burning Cold Over Europe 2018

Mit Wolfheart und Nothgard



07.11.2018 DE – München, Backstage

08.11.2018 DE – Hamburg, Kaiserkeller

09.11.2018 DE – Berlin, Bi Nuu

10.11.2018 DE – Stuttgart, ClubCANN

11.11.2018 CZ – Prag, Nova Chmelnice

12.11.2018 HU – Budapest, Dürer Kert

13.11.2018 AT – Wien, Szene

15.11.2018 DE – Essen, Turock

16.11.2018 UK – London, The Dome

17.11.2018 NL – Rotterdam, Baroeg

18.11.2018 BE – Vosselar, Biebob

19.11.2018 FR – Paris, Le Petit Bain

21.11.2018 ES – Madrid, Copérnico

22.11.2018 ES – Barcelona, Bóveda

23.11.2018 FR – Lyon, MJC O Totem

24.11.2018 CH – Luzern, Schüür

25.11.2018 DE – Trier, Mergener Hof



Omnium Gatherum – The Burning Cold Fazit: The Burning Cold kann man insgesamt als eine gelungene Scheibe bezeichnen. Die vorherigen zwei Studioalben kann es zwar nicht toppen, dennoch hat sich die Mühe der Finnen mehr als gelohnt. Markus Vanhala´s gereiftes Songwriting in Kombination mit einer aufeinander eingespielten Besetzung bildet ein grundsolides Fundament, das durch die erfahrenen Studioprofis Teemu Aalto und Dan Swanö eindeutig profitiert. Freuen darf man sich auf die Gelegenheit, Omnum Gatherum live auf ihrer Europatour, The Burning Cold Over Europe 2018, erleben zu dürfen, die straff getaktet den gesamten November abdeckt.



Anspieltipps: Refining Fire, Driven By Conflict, Planet Scale, Cold Sandra R.-A. 9.4 2018-08-15

