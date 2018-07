Once Human: veröffentlichen allererstes Livealbum „Stage Of Evolution“

Once Human: veröffentlichen allererstes Livealbum „Stage Of Evolution“

Once Human veröffentlichen am 28. September 2018 ihr allererstes Livealbum „STAGE OF EVOLUTION“!

„Stage Of Evolution“ ist der konsequente Übergang des Evolution-Albums vom Studio auf die Bühne.

Aufgenommen während der US-Tour im letzten Jahr, beinhaltet das Livealbum nicht nur Songs des Studiowerks, sondern auch ein Cover des Machine Head-Hits „Davidian“, ein Song ihres im Jahr 1994 erschienenem Debütalbums „Burn My Eyes“ – ein Song, der von Once Humans Logan Mader co-geschrieben wurde und so einigen Metalheads bekannt vorkommen sollte. Mader, der sich als Gitarrist von Machine Head einen Namen machte und in den 90ern bei Soulfly spielte, ist zudem bekannt für seine Arbeit als Produzent und am Mischpult, u.a. bei Alben von Gojira, Fear Factory und Devildriver.

Als Vorgeschmack auf das neue Album ist die erste Single „Flock of Flesh“ bereits als Instant Grat und Songs Stream auf dem offiziellen earMUSIC’s YouTube Kanal erhältlich:

Kommentare

Kommentare