METAL FLOOD VOL. 1!



Seid mit dabei, wenn es zur musikalischen Sintflut kommt! Das erste Metal-Indoor-Festival aus der Reihe „Metal Flood“ öffnet am 24.08.2018 seine Tore im Musikzentrum Hannover! Das Line-Up besteht aus der Hannover Nachwuchsband „SlomolS“ und den Bremer Jungs von „Revaira“ die Ihr Debüt in der Landeshauptstadt geben.



Bei uns wird jeder Geschmack getroffen!



Feinsten deutschen Metalcore gibt es von „ARKTIS“, die auf Hannovers Bühnen zu Hause sind.



„Whiteout“ heisst die neue Single von „Rising Insane“ die unter anderem von den Hamburgern zum Headbangen einlädt.



Damit die Arche nicht untergeht braucht es einen Steuermann. Und wer könnte diesen Besser vertreten als „I AM NOAH“?

Die Jungs aus Trier präsentieren erstmals in Hannover Ihre neu EP „Final Breed“.



Freut euch gemeinsam mit unzähligen Musikliebhabern und den neuen Veranstalter von „Nightary Events„, auf einen tollen Abend, der Gemeinsam mit euch, zu einem unvergesslichen Moment wird.



Save the Date!

Kommentare

Kommentare