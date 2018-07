Running Wild: Kündigen exklusive Signing Session in Wacken für ihr limitiertes Boxset “Pieces Of Eight” an

Die deutschen Piraten-Metal-Legenden RUNNING WILD werden als Headliner auf dem prestigeträchtigen Wacken Open Air ihre einzige Festivalshow in diesem Jahr spielen. Als besondere Gelegenheit für ihre Fans werden sie dort eine exklusive Signing Session für ihr neues Box Set, “Pieces Of Eight”, abhalten!

Trefft die Band an der offiziellen Wacken Signing Stage am Freitag, dem 3. August zwischen 19:15 Uhr und 20:15 Uhr. Dort wird die Box erstmalig erhältlich sein.

Außerdem wird man “Pieces of Eight” exklusiv das ganze Wochenende am Hot Shot Records-Stand auf dem Metal-Markt erwerben können. Haltet unbedingt Ausschau nach dem Rock’N’Rolf-Aufsteller beim Hot Shot-Stand und nutzt die Chance, dort vielleicht ein Boxset zu gewinnen! #piecesofeight

Running Wild performen zwischen 22:00 Uhr und 00:00 Uhr auf der Harder Stage und versprechen nicht nur diverse Klassiker aus ihrem Backkatalog sondern feiern auch den 30sten Geburtstag ihres Millionenselleralbums “Port Royal”!

Pieces Of Eight – The Singles, Live And Rare. 1984 – 1994

Im Handel ab dem 28.09.2018

