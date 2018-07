The Other: Support bei Danzig-Show

Am 04.08.2018 kommt zusammen, was zusammen gehört: The Other haben die Ehre Danzig bei einer der wenigen Jubiläumsshows dieses Jahr zu supporten. Die Show im Kölner E-Werk ist allerdings bereits ausverkauft.

Es gibt noch weitere Termine dieses Jahr, an denen The Other live in Deutschland unterwegs sind:

13.10.18 – Hameln – Autumn Moon Festival

31.10.18 – Köln – Hell Nights

02.11.18 – Wittmund – Jung-Lü-Huus

03.11.18 – Osnabrück – Bastard Club

Mehr Infos zu The Other: FACEBOOK, HOMEPAGE, SPOTIFY, INSTAGRAM

