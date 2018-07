The Outside: veröffentlichen Video zum Titelsong

Die Death-/Thrash Metal Band The Outside (bestehend aus Mitgliedern aus Chile, Israel und Deutschland), hat bei den Kollegen von Deaf Forever Videopremiere ihres Titelsongs We Feel Through The Dead gefeiert. Schaut den Clip und erfahrt mehr über den sozialkritischen Song hier:

The Outside sind:

Roland B. Marx – Vocals,

Ishay Sommer – Bass,

Alberto Atalah – Drums

