Totengeflüster: Livevideo zu „Des Mondes Bleiche Kinder“ veröffentlicht – „Live in England“ BluRay + CD am 24.08.

Seit Freitag ist der erste Song aus der am 24.08. erscheinenden Live BluRay von Totengeflüster als Video und auf allen Streamingplattformen erhältlich!

Bei Totengeflüster treffen ausgefeilte Orchesterarrangements mit Soundtrack-Charakter wie chorischer Opulenz auf flirrende Riffs vom Schlage Dissections und poetische Texte bar des Schwulstes auf eine räudige Attitüde. Hier hört man keinen pseudo-klassischen Popanz mit Plastiksound, der sich auf der Bühne nicht umsetzen ließe.

Als Beweis dessen steht jetzt eine neue Live BluRay in den Startlöchern! Live In England umfasst den Headliner Auftritt auf dem Beermageddon Festival 2017 sowie eine Minidokumentation von den ersten Schritten der Band bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ein kleines Zwischenzeugnis der bisherigen Meilensteine und ein Ausblick auf das, was uns von Totengeflüster in den nächsten Jahren noch erwarten kann.

Um die hohen Ansprüche an das Projekt Totengeflüster geltend zu machen zu können, hat die Band nicht nur das im letzten Jahr erschienene Zweitwerk Im Nebel Der Vergänglichkeit sowie das 2014 in Eigenregie gestemmte Debüt Vom Seelensterben vorzuweisen, sondern damit einhergehend auch ausgezeichnete Kritiken sowie Interviews in der internationalen Online- wie Printpresse.

Aufgrund des hohen Zuspruchs aus Großbritannien begingen Totengeflüster ihr Livedebüt tatsächlich ebendort, und zwar in der Wiege des Genres selbst, während des Beermageddon-Festivals in Birmingham. Darauf folgten weitere Shows in Deutschland (u.a. mit Unlight, Negator und Eis), beim 20-jährigen Jubiläum des Summer Breeze Festival sowie eine Minitournee nach England. Mit Live In England schließt sich nun dieser Kreis wieder, nachdem sie als Headliner zum Beermageddon zurückgekehrt sind und dort ihre erste Live BluRay mitgeschnitten haben.

