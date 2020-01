One More Word: unterschreiben bei Boersma-Records

Die Hamburger Modern Metaller One More Word haben bei Boersma Records unterschrieben. Das neue Full-Length-Album Wheel Of Suffering wird am 15.05.2020 veröffentlicht und elf neue Songs enthalten.

Gegründet wurden One More Word 2016. Nach der Veröffentlichung eines ersten Musikvideos zur Single Effectus Pavonis (feat. Daniel Bernath of Syquem/The Delta Mode) im Juni 2017 machten sich die Jungs schnell einen Namen. Im August 2017 folgte die Debüt-EP im August 2017 via SwellCreek Records. Das Feedback war hervorragend, und motiviert machte sich die Band an die Arbeiten am Nachfolger. Das Ergebnis ist Wheel Of Suffering, auf der die Band sich weiter gereift und noch voller an Ideen zeigt.

Alle weitere Infos zu One More Word findet ihr hier:

Homepage: https://www.onemoreword.de/

Facebook: https://www.facebook.com/OneMoreWord/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFJw8Lchf–HssA3x2a8T1A

Instagram: https://www.instagram.com/onemoreword_band/

Boersma-Records: http://www.boersma-records.com