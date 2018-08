Opeth: veröffentlichen Live-DVD/Blu-Ray „Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheater“

Die schwedischen Progressive-Metal-Legenden Opeth werden am 2. November Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheater über Moderbolaget Records / Nuclear Blast Entertainment veröffentlichen. Dieses historische Ereignis wurde als DVD, Blu-Ray und Vinyl während ihres Auftritts am 11. Mai 2017 im Red Rocks Amphitheatre in Denver, CO, aufgenommen.

Sowohl das DVD- als auch das Blu-Ray-Format enthalten eine zusätzliche Audio-CD mit der kompletten Show.

Hört jetzt die erste Single Sorceress (live) hier.

Die Filmaufnahmen für Garden Of The Titans wurden von den Deka Brothers (Carpenter Brut, The Prodigy) gemacht und das Audio von David Castillo (Katatonia, Bloodbath) gemixt.

Alle Versionen enthalten das meisterhafte Artwork des gefeierten Künstlers Travis Smith (Nevermore, Katatonia, Testament).

Ab heute können Fans hier die verschiedenen Formate vorbestellen.

Downloadet oder streamt Sorceress (live) hier.

Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheater Trackliste:

01. Sorceress (live)

02. Ghost Of Perdition (live)

03. Demon Of The Fall (live)

04. The Wilde Flowers (live)

05. In My Time Of Need (live)

06. The Devil’s Orchard (live)

07. Cusp Of Eternity (live)

08. Heir Apparent (live)

09. Era (live)

10. Deliverance (live)

Als stets unaufhaltsame Kraft in Sachen Kreativität und Einzigartigkeit inmitten eines Meeres aus generischer Musik haben Opeth das Regelwerk für Songwriting immer wieder in Flammen aufgehen lassen und seit über 25 Jahren sind sie für ihre Fortschrittlichkeit bekannt. Nie wollten sie sich auf ein einziges Genre beschränken und waren stets Vorreiter in Sachen Progressivität und Klasse. Und mit ihrem neuesten Album Sorceress haben sie wieder einmal alles und doch auch nichts verändert. Sorceress erschien im September 2016, nachdem die Band ihr erstes Album in Kooperation zwischen Nuclear Blast und Opeths Label Moderbolaget Records in den Rockfield Studios in Wales aufgenommen hatten.

