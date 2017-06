Mit “Fields Of Sorrow” präsentieren die Sauerländer Power Metaller ORDEN OGAN vorab einen zweiten Song (mitsamt Lyric Video) vom kommenden Album “Gunmen”, das am 07. Juli erscheint.

Der mit Spannung erwartete Nachfolger von „Ravenhead“ (mit dem die Band Platz 16 der deutschen Albumcharts erreichte) enthält zehn epische, melodische Metal-Perlen. Beim Song „Come With Me To The Other Side“ darf man zudem ex-Leaves‘ Eyes/Theatre Of Tragedy-Sängerin Liv Kristine für ein Duett begrüßen.

Bandleader Seeb Levermann: „Fields Of Sorrow“ ist in mehrerlei Hinsicht ein sehr besonderer Song. Zum einen ist es neben dem quasi Titeltrack (und Videoauskopplung) „Gunman“ der einzige Song in der gesamten ORDEN OGAN-History, den ich zusammen mit Tobi(as Kersting, Gitarre) geschrieben habe. Zum anderen dürfte es sich um die bisher vielleicht melancholischste Nummer handeln, die wir je komponiert haben. Thematisch in einer Art „Dark Fantasy/Wildwest/Civil War“-Umgebung angesiedelt, wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der mit seiner großen Liebe zwischen die Fronten gerät und sie noch direkt auf dem Schlachtfeld begräbt – ungeachtet des um ihn herum tobenden Bürgerkrieges. Der Text beschreibt seine düstere, herzzerreißende Gedankenwelt in diesen Minuten, die ein trauriges, aber realistisches Bild der menschlichen Existenz zeichnet.

Neben einem ORDEN OGAN-typischen, episch-melancholischen Refrain sind mit modernen Grooves, harten Riffs, großen Orchesterarrangements und pfeilschnellen Gitarrensoli alle ORDEN OGAN-Trademarks vertreten.“

Gunmen“ wieder von ORDEN OGAN-Sänger/Gitarrist Seeb Levermann produziert, der erst kürzlich für die aktuelle RHAPSODY OF FIRE-Veröffentlichung „Legendary Years“ Mix und Mastering beisteuerte. Wie schon seine drei Vorgänger wurde auch „“ wieder von-Sänger/Gitarristproduziert, der erst kürzlich für die aktuelle-Veröffentlichung „Legendary Years“ Mix und Mastering beisteuerte. Zur Veröffentlichung von „Gunmen“ wird es im Juli drei exklusive Releaseshows * geben, bei denen Mob Rules und Human Fortress als Supports fungieren.

07.07. Hamburg – MS Stubnitz (Schiff)

08.07. Bestwig – Fort Fun Abenteuerland (Saloon)

09.07. München – Backstage * Tickets sind exklusiv im AFM Shop erhältlich!

Quelle: www.afm-records.de

Kommentare

Kommentare