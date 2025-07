Outburst: geben Kooperation mit ThePicksHouse bekannt

Die aufsteigenden Flensburger Thrasher Outburst haben mit der Firma ThePicksHouse eine Kooperation gestartet. Die in Italien ansässige Firma ist spezialisiert in der Herstellung individueller Plektren und Drumsticks für Bands und Einzelkünstler. Außerdem bieten sie individuelle Bass Drum Bespannungen, Flyer, Patches und weiteres Band Merch an. Zu ihren Kunden gehören unter anderem April Art, Paul Del Bello, Spellblast und Feine Sahne Fischfilet. Die deutsche Homepage ist über ThePicksHouse erreichbar.

Die aktuelle Outburst-Scheibe Devouring The Masses ist über den Outburst-Shop zu beziehen. Aufgenommen in den Rad Toad Studios und über Violent Creek Records erschienen, wird 80er-Jahre Thrash geboten. Unser Time For Metal Redakteur Michael Eden schreibt dazu: „Die Norddeutschen von Outburst machen auf ihrem Debütalbum sehr viel richtig und beglücken Anhänger, die im letzten Jahrtausend hängengeblieben sind, natürlich im positiven Sinn. Gerade im Bereich der Vocals, aber auch im musikalischen Sektor erinnern sie an die Band Exodus. Die Riffs sind überwiegend geil und eingängig und werden mit flirrenden Soli kombiniert. Dabei geht man sowohl treibend als auch groovend zu Werke und vergisst an der einen und anderen Stelle auch nicht, auch einmal eine Melodie zu platzieren. Achtziger-Thrash-Metal mit einer Portion Speed und Heavy. Klingt alles sehr interessant und macht Laune.“ Das gesamte Review lest ihr hier.

Informationen über Outburst und die anstehenden Auftritte findet ihr auf der Homepage Home | Outburst.