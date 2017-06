Die legendären New Jersey-Thrasher OVERKILL werden gegen Ende des Jahres die »MTV Headbangers Ball«-Tour mit den Metal-Legenden MAX & IGGOR CAVALERA, den finnischen Melodic Death-Metallern INSOMNIUM und dem aufstrebenden deutschen Todeskommando DESERTED FEAR bestreiten. Heute wurden weitere Termine zur Route hinzugefügt, weitere Details gibt es unten!

»MTV Headbangers Ball« Tour 2017

MAX & IGGOR CAVALERA, OVERKILL , INSOMNIUM, DESERTED FEAR

26.11. D Leipzig – Hellraiser

27.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

28.11. NL Utrecht – TivoliVredenburg Ronda NEW!

29.11. D Hamburg – Große Freiheit 36

30.11. D Berlin – Huxleys Neue Welt

01.12. D Geiselwind – Christmas Bash

02.12. CZ Zlín – Winter Masters of Rock NEW!

03.12. A Vienna – Gasometer

04.12. D Munich – Backstage

05.12. I Milan – Live Music Club NEW!

06.12. F Istres – L’Usine NEW!

07.12. CH Pratteln – Z7

08.12. D Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

09.12. D Gießen – Hessenhallen

10.12. B Antwerp – Trix NEW!

11.12. D Saarbrücken – Garage

12.12. UK London – o2 Forum Kentish Town NEW!

Schaut Euch hier den Tourtrailer an: https://www.youtube.com/watch?v=jWScHG67MJk

Tickets gibt es im NB Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/indoor/ticket/roots-overkill-tour-2017.html

Weitere OVERKILL-Termine:

20.06. UA Kiev – Bel Etage

22.06. RUS St. Petersburg – Opera Concert Club

23.06. RUS Moscow – Stereo Hall

24.06. DK Copenhagen – Copenhell

09.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

11.08. E Villena – Leyendas del Rock

12.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

w/ COMANIAC

13.08. D Bochum – Zeche

15.08. D Bremen – Tivoli

17.08. SK Zvolenská Slatina – More than Fest

19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Tickets fürs Party.San Open Air bekommt Ihr hier: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/party.san-open-air-schlotheim-10.-12.08.2017.html

Tickets fürs Summer Breeze bekommt Ihr hier: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/summer-breeze-open-air-dinkelsbuehl-16.-19.8.2017.html

w/ CROWBAR, HAVOK, BLACK FAST, INVIDIA

08.09. USA Joliet, IL – The Forge

09.09. USA Cave in Rock, IL – Full Terror Assault*

10.09. USA Pontiac, MI – The Crofoot Ballroom

11.09. USA Pittsburgh, PA – Diesel

12.09. USA Rochester, NY – The German House Theater

13.09. USA New York, NY – Irving Plaza

14.09. USA Richmond, VA – The Canal Club

15.09. USA TBA

16.09. USA Ft. Lauderdale, FL – Culture Room**

17.09. USA St. Petersburg, FL – The State Theater**

18.09. USA New Orleans, LA – Southport Hall

19.09. USA Austin, TX – Come And Take It Live

20.09. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar & Grill

22.09. USA Mesa, AZ – Club Red

23.09. USA Pomona, CA – The Glass House

24.09. USA Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

25.09. USA Salt Lake City, UT – The Grand @ The Complex

26.09. USA Denver, CO – The Summit Music Hall

28.09. USA Waterloo, IA – Spicoli‘s

29.09. USA Dayton, OH – Oddbody’s Music Room

30.09. USA Easton, PA – One Centre Square

*no BLACK FAST, INVIDIA

**no HAVOK

14./15.10. J Tokyo – Loud Park

29.10. – 02.11. MEX Cancun – Metal Maya

Quelle: www.nuclearblast.de

