Pain City: kündigen neues Album an

Die norwegische Hard Rock/Rock ’n‘ Roll Band Pain City wird am 21.02.2020 ihr neues Album Rock And Roll Hearts bei Massacre Records veröffentlichen!

Es wurde von niemand geringerem als Fredrik Nordström im Studio Fredman gemischt und gemastert. Das Coverdesign wurde von Ivan Mogilevchik & Morten Nilsen gestaltet.

Pain City werden euch mit Rock And Roll Hearts ordentlich einheizen – freut euch auf insgesamt 12 eingängige, direkte und schnelle Songs!

Die erste digitale Single namens Heads Down sowie das dazugehörige offizielle Video werden am 15. Januar erscheinen.

Pain City – Rock And Roll Hearts

1. Heads Down

2. A Night Out With Your Tail Out

3. Rock And Roll Hearts

4. Born Hard

5. Forever

6. Soul To Soul

7. I Play My Guitar When I Want

8. Fake Suicide

9. High Society

10. Glasgow Kiss

11. Made Of Steel

12. 99 Luftballons (Bonus)

Pain City live

26.12.2019 NO Lillehammer – Felix

28.12.2019 DE Frankfurt – Das Bett

29.12.2019 DE Hamburg – Monkeys Music Club

30.12.2019 DE Berlin – Lido

31.01.2020 NO Oslo – Rock In

21.02.2020 DE Münster – Rare Guitar

29.02.2020 NO Jevnaker – Glassheim

16.04.2020 DE Wiesbaden – Schlachthof/Kesselhaus

17.04.2020 DE Mannheim – 7er Club

18.04.2020 DE Zweibrücken – Erdgeschoss

08.08.2020 NO Vågå – Elsykkel Festivalen

21.11.2020 NO Gran – Musikk-Kjeller’n

https://paincity.no

https://www.facebook.com/paincityband

https://www.youtube.com/channel/UChW5ddWm0So5byDZ0AU0Fug

https://www.instagram.com/paincityband

https://spoti.fi/2ZmsAm2