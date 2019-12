Giver: neue Single „New Gods“ online

Giver gehören unbestritten zu den wichtigsten neuen Bands aus der hiesigen Harcore/Metal-Szene. Ihr zweites Album Sculpture Of Violence erscheint am 7. Februar auf Holy Roar Records und heute wurde mit New Gods die zweite Single veröffentlicht!

Die Band äußert sich folgendermaßen:

„New Gods ist ein Track über die Werbeindustrie als Auswuchs eines Systems, was von deinem Gefühl, niemals vollständig und gut genug zu sein, lebt. Werbung will keine Bedürfnisse befriedigen sondern diese erst erschaffen. Das Schlimmste, was im Kapitalismus passieren kann ist, dass all unsere Träume wahr werden und wir nichts mehr zu wünschen übrig haben – wir also einfach glücklich sind. Aber dann kommt eben Amazon mit einer Plakatkampagne kurz vor Weihnachten mit dem Slogan „Für schon-alles Haber“ um die Ecke und vermarktet seinen neuen Scheiß mit dem du dich dann aber ganz bestimmt noch kompletter fühlst.“

https://www.facebook.com/giverhc/

https://giverhc.bandcamp.com/