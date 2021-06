Pain: veröffentlichen Video zur neuen Single „Party In My Head“

Pain, das Geisteskind von Multiinstrumentalist, Songschreiber und Produzent Peter Tägtgren, haben den ersten bandeigenen Song seit fünf Jahren veröffentlicht: Party In My Head. Mit einem Mix aus 80er Synth, Electro und Metal liefern Pain wieder einmal eine Hymne, die auch als musikalische Impfung gegen die Notlage und die Depression aus der weltweiten Pandemie verstanden werden kann.

Peter Tägtgren kommentiert: „Ich beschloss, einen Song zu schreiben, in dem es um den ganzen Bullshit des vergangenen Jahres geht, mit dem Lockdown und den Schwierigkeiten der Leute, inklusive mir selbst, sich an diesen neuen Lebensstil zu gewöhnen. Plötzlich mussten wir uns alle in diesem abgeschiedenen Leben mit unserem eigenen Inneren beschäftigen, und so soll dieser Song als Aufmunterung verstanden werden. Jeder von uns hat in seinem Kopf seine ganz eigene Party. Musikalisch ist es ein richtiger Partysong, und ich kann es kaum erwarten, ihn live zu spielen.“

Im Video gibt es auch einen Gastauftritt von Joe Lynn Turner (Rainbow, Yngwie J. Malmsteen, Deep Purple), und auch der Alien aus Pains größtem Hit Shut Your Mouth kehrt zurück. Kommt zur Party und schaut Euch das Musikvideo zu Party In My Head hier an:

Hier könnt Ihr die Single streamen: http://party.painworldwide.com/

Hier könnt Ihr alle Alben bestellen: https://nuclearblast.com/pain