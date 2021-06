Interloper: veröffentlichen Musikvideo zum Song „Pathkeeper“

Die Progressive Heavy Metal-Truppe Interloper hat ihr Debütalbum Search Party via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Jetzt freut sich die Band, das Video zur Single Pathkeeper zu veröffentlichen. Schaut Euch das Video, das mit Unterstützung von Nikkie Marie Kephart und Miles Baker gedreht und von Jerry Clubb zusammengestellt wurde, hier an:

Das tiefe Verständnis während des Schreibprozesses zu Interlopers Album Search Party ermöglichte dieses kreative Projekt ohne irgendwelche Einschränkungen oder Grenzen. Das Album wurde von der Band und Joey Virrueta produziert. Das Schlagzeug wurde im Big Bad Sound LA von Jack Ruley und Zach Fisher aufgenommen, Mix und Mastering erfolgten wieder einmal von Andrews Bruder Joey Virrueta. Das Album Artwork wurde von Caelan Stokkermans entworfen.

Miles Barker kommentiert: „Ich bin so aufgeregt, dass Search Party endlich veröffentlicht wurde. Es war ein langer Weg, und ich kann den Fans (alten und neuen) gar nicht genug danken, dass sie an uns geglaubt haben. Bis zum Releasetag war es viel harte Arbeit, und ich könnte nicht stolzer auf die Zeit, die Anstrengung, die Energie und die Gefühle sein, die die Jungs und ich in Search Party gesteckt haben. Ich hoffe, Euch gefällt unser Debütalbum genauso gut, wie uns.“

Aaron Stechauner ergänzt: „Wir haben es geschafft! Danke an alle unsere Fans, die geduldig über eine halbe Dekade lang darauf gewartet haben, dass wir es endlich schaffen, ein Album zu produzieren. Wir hoffen, dass allen von Euch, inklusive der neuen Hörer, das, was wir auf unserem Debütalbum anbieten, gefällt. In den Worten von Dave Grohl: „Geschafft, geschafft, auf zum nächsten“ („Done, done, on to the next one“).“

Search Party ist in folgenden Formaten erhältlich:

CD Jewelcase

Logo-Shirt weiß

Vinyl (erscheint am 29.10.2021)

Senffarbiger/brauner Wirbel mit schwarzem Splatter (limitiert auf 800)

Roter/schwarzer Wirbel mit weißem Splatter (limitiert auf 200)

Bestellt Search Party in einem Format Eurer Wahl: www.nuclearblast.com/interloper-searchparty

Trackliste Search Party:

Pathkeeper Bound to Fall Moonlight Dreamlands Drift Search Party The Wishing Well Idle Years Thank Cheshire Baring Teeth Rio (Duran Duran Cover)

Interloper sind:

Miles Dimitri Baker ​| Gitarre

Aaron Stechauner ​| Schlagzeug

Andrew Virrueta |​ Gesang und Gitarre