Go Ahead And Die: veröffentlichen Musikvideo zur selbstbetitelten Single

Go Ahead And Die aus Arizona sind stolz, verkünden zu können, dass ihr selbstbetiteltes Debütalbum jetzt via Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde. Go Ahead And Die ist eine rohe, dringende, unerbittliche, aufregend schockierende und lebendige neue Band. Um die Veröffentlichung zu feiern, hat die Band ein Musikvideo zum Song G.A.A.D. veröffentlicht, das eine Nachrichtensendung von Ice T. enthält.

Max Cavalera kommentiert: „Angepisst! Wütend! Kompromisslos! Roh! Dieses Album zeigt was passiert, wenn Gier und Ungerechtigkeit überhandnehmen. Wir müssen unsere Musik als Waffe nutzen!“.

Igor Amadeus ergänzt: „G.A.A.D. ist die Hymne zu diesem Album und zu diesen verf***ten Zeiten. Ein Mittelfinger an diejenigen, die die Kontrolle haben, diejenigen, die entscheiden, wer lebt und wer stirbt.“

Schaut Euch das Video zu G.A.A.D., bei dem Jim Louvau Regie führte, hier an:

Go Ahead And Die sind:

Max Cavalera | Gitarre und Gesang

Igor Amadeus Cavalera | Bassgitarre, Gitarre und Gesang

Zach Coleman | Schlagzeug

