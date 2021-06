Machine Head: veröffentlichen 3-Track-Single „Arrows In Words From The Sky“

Die Bay Area Metal-Titanen Machine Head haben ihre digitale 3-Track-Single Arrows In Words From The Sky veröffentlicht. Darauf finden sich die drei neuen Songs Rotten, Arrows In Words From The Sky und die Single Become The Firestorm.

Geschrieben vor dem Hintergrund einer Pandemie, wie sie ein Mal in einem Jahrtausend vorkommt, und dem langen und schmerzvollen Tod der Mutter von Frontmann/Gitarrist Robb Flynn, repräsentieren diese drei Songs eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte von Machine Head.

Und während Songs wie der fulminante Eröffnungstrack Become The Firestorm vor apokalyptischer Wut brodeln, schließt die 3-Track-Single mit einem der bewegendsten Songs im Machine Head-Arsenal im Titeltrack Arrows In Words From The Sky.

Flynn kommentiert: „Die Lyrics dieser Songs haben mich an Orte gebracht, zu denen ich niemals wollte. Von der Negativität in Rotten zur „Nichts-wird-mich-niederringen“-Wut in Become The Firestorm bis zum Titeltrack Arrows, der einer der traurigsten Songs ist, den ich jemals geschrieben habe. Und trotzdem hat er genau die Kraft, mich wieder aus einer dunklen Phase in meinem Leben herauszuholen. Meine Hoffnung ist, dass ich durch das Teilen dieser dunklen Erfahrungen jemanden, der gerade an dem gleichen düsteren Ort ist, retten kann.“

Arrows In Words From The Sky folgt einigen Songs, die Machine Head seit ihrem 2018er Werk Catharsis veröffentlicht haben, inklusive der aktuellen Single My Hands Are Empty.

Hier könnt Ihr Arrows In Words From The Sky streamen: https://machinehead.bfan.link/arrows-in-words-from-the-sky