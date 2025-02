Papa Roach: spenden 20.000 € nach vier restlos ausverkauften Deutschland-Shows

Zum 25. Jubiläum ihres Albums Infest spielten Papa Roach gerade vier gefeierte Konzerte in Berlin, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf. Mit über 20.000 Besuchern waren alle, von PRK Dreamhaus veranstalteten Shows innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Am Tag ihres letzten Deutschland-Konzerts der laufenden Tour übergab die Band nun in Düsseldorf einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro an den gemeinnützigen Verein Metality, der die Band bereits auf ihrer kompletten Deutschlandtour begleitet hatte.

Bei Metality handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein, der ein weltweites Netzwerk von „Metalheads“ schafft, die sich gegenseitig unterstützen, helfen und fördern und allen, die im Moshpit des Lebens auf die Schnauze fallen, wieder aufhelfen.

“We aim to always Leave A Light On for those who are struggling, and encourage anyone to seek help they may need. Working together with Metality, along with organizations around the globe, we are pleased to raise awareness for the cause of mental health and suicide prevention”, sagen Papa Roach.

In den USA hatten Papa Roach zuvor u.a. bereits mit der American Foundation for Suicide Prevention zusammengearbeitet.

Pünktlich zum Tourstart veröffentlichte die Band kürzlich ihre neue Single Even If It Kills Me.

