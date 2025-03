Papa Roach: veröffentlichen neues cineastisches Musikvideo zu „Even If It Kills Me“

Papa Roach haben am 27. Februar ihr cineastisches offizielles Musikvideo zu Even If It Kills Me unter der Regie von Jesse Davey und Ed Shires veröffentlicht. Die erste Single-Veröffentlichung der Band seit drei Jahren erobert derzeit die Welt im Sturm. In nur fünf Wochen hat die Single bereits fast zehn Millionen Streams erreicht und erklimmt in 27 Ländern die Charts.

Seht euch das neue Video zu Even If It Kills Me hier an:

„This is one of our most epic videos ye“, sagt Frontmann Jacoby Shaddix. „Jesse and Ed helped bring to life the song in a visual we did not expect – and I got to explore my inner action hero. It’s a must-watch.“

Die Band wird den zweiten Teil ihrer Rise Of The Roach USA-Tour zusammen mit Rise Against und Underoath am 20. März 2025 in Houston, TX, im Toyota Center starten. Mehr Infos unter https://www.riseoftheroach.com.

Bevorstehende Shows:

30.07.2025 – 02.08.2025 – (DE) Wacken, Wacken Open Air 2025

06.08.2025 – 10.08.2025 – (DE) Eschwege, Open Flair 2025

08.08.2025 – (DE) Rothenburg Ob Der Tauber, Taubertal-Festival 2025

09.08.2025 – (DE) Hamburg, Elbriot Festival 2025

12.08.2025 – (DE) Saarbrücken, Saarlandhalle

13.08.2025 – (AT) Sankt Pölten, FM4 Frequency 2025

14.08.2025 – (CH) Gampel-bratsch, Open Air Gampel 2025

