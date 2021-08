Paradox: veröffentlichen brandneuen Song vom kommenden Album

Als der heutige Thrash- Klassiker Heresy im Jahr 1990 veröffentlicht wird, ist die Welt noch eine andere. Das Internet so gut wie unbekannt, Mobiltelefone so groß wie Büffelknochen, das Wacken Open Air eine Party der örtlichen Dorfjugend. Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Doch Charly Steinhauer und seine Band Paradox sind auch im Jahr 2021 noch da, und veröffentlichen am 24. September ihr brandneues, 8. Studio Album Heresy II – End of a Legend!

Die Ursprünge der Band reichen bis in das Jahr 1981 zurück, nach verschiedenen Namenswechseln segeln die Süddeutschen seit Februar 1986 unter heutiger Flagge Paradox. Ihr Debüt, Product Of Imagination (1987), sorgte damals für frischen Wind in der Szene, doch mit dem Konzeptalbum Heresy etablierte sich die Band endgültig in der obersten Liga der Kult-Thrasher und sorgte national wie international für Aufsehen. 30 Jahre später veröffentlichen Paradox nun den würdigen Heresy– Nachfolger.

Mit den bereits ausgekoppelten Singles Priestly Vows und The Visitors, lieferten die Thrash Ikonen einen ersten gelungenen Vorgeschmack auf Heresy II – End of a Legend, heute stellen Paradox einen weiteren Track der kommenden Platte vor!

Mountains And Cave ist einer der vielen schnellen Songs unseres neuen Albums, und geht direkt auf die 12!“ So Charly Steinhauer über die neue Single. „Ein typisches PARADOX-Schmankerl mit einem Solopart von Christian Münzner, der unter die Haut geht und wie ein Blitz einschlägt!