Parkway Drive: Viva The Underdogs – die Dokumentation kostenfrei im Stream

Um euch die Spätabendgestaltung ein wenig leichter zu machen, streamen die Australier von Parkway Drive ihre Dokumentation kostenfrei auf Youtube. Eine Mischung aus Live-Mitschnitten und das „Making-Off“ der Tour 2019 wartet auf euch, wenn es um 23:00 Uhr hier losgeht. Wir konnten bereits reinschauen und finden, dass sich die knapp 90 Minuten lohnen investiert zu werden.

Die Band dazu heute auf Facebook:

„ICYMI. We will be streaming our Viva The Underdogs documentary via a Youtube premiere for free this weekend. This will be one-time-only event, make sure to subscribe and set a reminder at youtu.be/tNyO1s-7AZU

One time only on April 4: 2pm PDT / 5pm EDT / 10pm BST / 11pm CEST // 7am AEST* / 6am JST* (*April 5)“

Den Stream findet ihr hier:

Passend zum Stream haben Parkway Drive am 27.03.2020 den Soundtrack zur Dokumentation veröffentlicht. Die Rezension hierzu findet ihr natürlich bei uns.