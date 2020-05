Party.San Metal Open Air: 3 neue alte Bekannte im Line-Up 2021

Nachdem sich der erste Schock gelegt hat, können wir uns ja schon mal auf 2021 freuen. Auch das Line-Up des Party.San füllt sich:



Party.Sanen,

wir haben es euch bereits angedroht: Wir konnten weitere Bands des verschobenen 2020er Festivals auf 2021 ziehen!

Voller Inbrunst dürfen wir euch verkünden, dass wir Sacred Reich, UADA & Wolves In The Throne Room ebenfalls für das PSOA2021 begeistern konnten! Wir bleiben am Ball und versorgen euch alsbald mit weiteren Neuigkeiten!

Wer uns derweil unterstützen möchte, findet hier unser Supportmerchprogramm: https://bit.ly/2Y8tNfF

Euer PSOA-Team

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Party.Sans!

We already warned you: we’ve been able to move more bands from the postponed festival 2020 to 2021!

With fervor we can announce that we were able to move Sacred Reich, UADA & Wolves In The Throne Room to PSOA2021! We stay tuned and will soon provide you with further news!

Those who would like to support us meanwhile can find our support program here: https://bit.ly/2Y8tNfF

Your PSOA-Team