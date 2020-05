Sündflut: haben mit „Wir Lagen Vor Madagaskar“ die Zeichen der Zeit erkannt

Die Metzinger Punkrocker Sündflut veröffentlichten kürzlich die gefühlt 300. Version des viel besungenen und interpretierten alten deutschen Volksliedes Wir Lagen Vor Madagaskar, jedoch endlich auch die eigentlich längst fällige, harte Punkrock-Version. Die Schwaben haben offenbar die Zeichen der Zeit erkannt, denn zeitlich könnte das Cover nicht besser passen. Zwar liegen wir nicht vor Madagaskar, aber wir haben die Pest an Bord und täglich geht einer über Bord. Und ja, die Welt sitzt momentan definitiv im selben Boot. Das Original wird dem Komponisten und Texter Just Scheu (1934) zugeschrieben und auch in späteren Zeiten passierte nicht viel Spannendes, so wurde der Klassiker eher konservativ interpretiert, etwa von Heino oder Freddy Quinn. Nun geht dagegen ordentlich die Post ab, doch hört selbst:

Sündflut – Wir Lagen Vor Madagaskar (2020):