Metal Frenzy Festival: 9. Juni 2021 – 12. Juni 2021

„Moin Metalheads, hier nun die versprochenen Infos, wie es mit dem Metal Frenzy Festival weitergeht:

Wir packen (möglichst) alles ein und verschieben die 7. Ausgabe auf den 09.06. – 12.06.2021! Als Bonus für Euch starten wir mitsamt Bonus-Headline bereits am Mittwochabend. Mehr wird noch nicht verraten….

Viele der 2020er Bands haben bereits den neuen Termin bestätigt und stehen somit hinter uns und vor allem: hinter EUCH. Zu den bereits gekauften Tickets können wir euch bis jetzt folgende Grundsätze mitteilen:

Bereits gekaufte Tickets tauschen wir in ein 2021er Ticket um. Ohne Wenn und Aber. Und ohne Aufpreis. Bereits gekaufte Pässe für Strom und/oder Miettoiletten behalten ihre Gültigkeit für 2021, werden also nicht getauscht. Diese können auch zurückgegeben werden. Zurückgegebene Pässe gehen erneut in den Verkauf. Sollte dem Ein oder Anderen der neue Termin nicht passen, so können die Tickets zurückgegeben werden.

Um die Abwicklung dafür bestmöglich zu organisieren brauchen wir und unser Dienstleister noch etwas Zeit. Wir melden uns dazu noch einmal, wenn wir startklar sind. Um Euch schon jetzt Anreize zu schaffen, Euer Ticket/Eure Tickets zu behalten hier ein kleiner Hinweis:

Ab sofort befinden sich die Tickets für das 7. Metal Frenzy vom 09.06. – 12.06.2021 im Verkauf. Die Ticketpreise steigen per sofort in 2 Stufen. Diese Preiserhöhung ist unabhängig von der aktuellen Situation geplant gewesen um die allgemein steigenden Preise abzufedern. Durch die aktuelle Situation ist sie unumgänglich geworden.

Weiterhin haben wir einen weiteren Tag feinstes Programm für Euch. Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele von Euch in ein neues Ticket tauschen. Ihr helft uns damit sehr. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir darauf brennen, Euch im nächsten Jahr gesund und munter wiederzusehen.

Bei Fragen stehen wir Euch vorzugsweise per Mail zur Verfügung. Bitte seht aber bis zum Eintreffen der angekündigten News von Nachfragen bzgl. der Tickets ab, wir können aktuell keine weiterführenden Auskünfte geben.

Wir danken Euch sehr für Euren Support und appellieren an Euch, auch weiterhin Eure Festivals, Bands und Clubs zu unterstützen. Diese Zeit aktuell ist für uns als Veranstalter sehr schwierig und ungewiss – wir wissen aber auch um unsere Verantwortung Euch und unseren Crews gegenüber.

In den kommenden Tagen kommen wir mit ein paar Dingen um die Ecke, die Euch sicher freuen werden – nehmt Euch nichts für das eigentliche MFOA-Wochenende (12.&13.06.20) vor!

Sobald wir vertraglich fixierte Kapellen für 2021 am Start haben, kommen wir damit natürlich auch ans Licht.

Bis dahin: Bleibt uns treu – vor Allem aber: bleibt gesund!

Horns up! Wir haben Euch lieb!

Die Frenzy-Gäng

P.S. Vielen Dank für vielen aufmunternden Nachrichten in den letzten Tagen und Wochen. Das macht uns Hoffnung und zeigt, dass wir nicht allein da durch müssen.

P.P.S. Tickets findet ihr unter https://mfoa.tickettoaster.de/“