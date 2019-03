Es gibt sie noch immer – diese unerbittlich tourenden, tief szeneverwurzelten Bands die aus leidenschaftlichen Musikern bestehen und alles was sie an Energie aufwenden können in ihre eigene Band stecken.

Dementsprechend sind wir stolz euch verkünden zu dürfen dass wir die Brasilianer von Nervo Chaos für das Party.San Metal Open Air 2019 gewinnen konnten. Die Band aus Sao Paolo nennt seit 1996 die Bühnen dieser Welt ihr Zuhause und ist alles andere als faul wenn es um die Veröffentlichung von Alben, EPs, Splits und Demos geht. In diesem Zuge soll noch im Mai diesen Jahres der neue Longplayer Ablaze veröffentlich werden. Wer so gespannt ist wie wir, sollte die Chance nutzen und sich jetzt sein Ticket sichern -> https://www.cudgel.de/Tickets/

https://www.facebook.com/NervoChaos/

Kommentare

Kommentare