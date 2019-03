Hallo liebe Leser,

es ist soweit – das neue Design steht in den Startlöchern und wird uns baldig die Webseite auf den neusten Stand der Dinge bringen. Anbei eine Liste der für euch relevanten Neuerungen:

Redesign der Menüs

Genrefilter

Filter nach Artikelart (Beispiel: Bei Reviews kann man jetzt direkt zwischen „Musik“, „DVD“,… ,“Metaldrinks“ filtern)

Sortierung live anpassen (Beispiel: Es muss nicht mehr zwingend immer nur das „Neueste“ angezeigt werden)

Widget: Neueste Artikel kann jetzt „weitere laden“

Im Artikel: Benötigte Lesezeit wird angezeigt

Im Artikel: „Ladebalken“- Lesezeit wird angezeigt

Im Artikel: Modernere Reviewbox

Im Artikel: LiveArtikel nun möglich

„Rockt“ – Es können die „beliebtesten“ Artikel der letzten 24 Stunden/ 7 Tage / 30 Tage angezeigt werden

Autorenpage: Jeder Autor bekommt ein wenig mehr Platz um sich zu präsentieren

Bildergalerie: Lädt schneller/ Kompaktere Größe

Reading-Mode: Dark & White einstellbar

Like-Button: Es gibt die Möglichkeit Artikel auf der Seite zu liken (ohne Daten mit Facebook und Co. zu teilen)

…

Doch bleibt vieles im selben Stil wie jetzt, so dass eine Umgewöhnung nicht so enorm wird, wie es ggf. für euch klingen mag.