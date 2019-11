Party.San Metal Open Air: The Idle Hands of Party.San

Party.Sanen! Nachdem ihr mit Origin ordentlich Knüppel aus dem Sack bekommen habt, werden wir uns heute einem gänzlich anderen Thema widmen – also schnappt euch einen Becher schwarzen Kaffee sowie die größte Sonnenbrille die ihr finden könnt und setzt euch schonmal den klassisch unbeeindruckten Gesichtsausdruck auf den euer Umfeld so liebt.

Denn genau diese drei Dinge werden wir beim Party.San brauchen wenn wir über Idle Hands sprechen. Innerhalb kürzester Zeit (aktiv seit 2017) konnte die Band in Europa beachtliche Erfolge sowohl im Paket mit Tribulation, Uada & Gaahls Wyrd als auch auf eigener Headlinertour für sich verbuchen. Um besagter Livepräsenz die Krone aufzusetzen, läuft gerade eine Nordamerikatour mit King Diamond – was also finden diese Größen an den Newbies aus Portland, dass sie jetzt schon mit den Großen hausieren dürfen, während andere Bands ähnlichen Alters noch die Bühnen der örtlichen Jugendhäuser beackern? Es ist diese Mischung aus der Melancholie und Energie der 80er, die einem den Kaffee in der Tasse kalt werden und die Sonnenbrille hochschieben lässt, die das unbeeindruckte Gesicht wahlweise zum schmunzeln und/oder seufzen animiert. Mitreißend und empfehlenswert – auch für jene die ansonsten nur auf derbe Kost stehen. FEUER FREI!