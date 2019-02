Die Death Metaller Pesterous Mind wirbeln den Underground bereits seit ihrer 2016er-Demo auf. Anfang 2018 unterschrieben die Jungs bei Boersma-Records um den Nachfolger ihres 2017er-Debütalbums Infinite Abyss zu veröffentlichen. Die Wartezeit hat sich gelohnt, und am 29.03.2019 ist es endlich soweit: Halluci.Nation wird das Zweitwerk heißen und der Metalwelt einmal mehr gehörig einheizen.

Tracklist:

1. Completely Incomplete

2. Halluci.Nation

3. Mirror of Condemnation

4. Rotten Soul

5. The Legend of…

6. … the Ashen One

7. Cutting Moments

8. Not for Sale

9. Your God Failed

10. Crying Leaves

11. Wishmaster

12. Forsaken

