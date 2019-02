Ein amerikanisches Sprichwort sagt: „All good things come to those who wait“ / „Gut Ding braucht Weil“ – und viele Fans haben mit Spannung auf die Veröffentlichung des Albums Machines (Deluxe Edition) gewartet, die ursprünglich für den 08.02.2019 geplant war.

Aber es kommt gerade alles anders: Nachdem die erste Single, der Titelsong Machines, gutes Feedback im Rock-Radio erzielen konnte, die Streamings des Titels die Millionengrenze knackten, und All Good Things mit ihrem Indie-Release hunderttausende Fans auf der ganzen Welt erreichen, sind die in Los Angeles ansässigen Rocker gerade im Begriff, mit einem großen Rocklabel einen weltweiten Vertrag abzuschließen.

All Good Things sind derzeit im Studio und geben dem kommenden Album Machines (Deluxe Edition) noch einmal den letzten Schliff. Wann es dann endlich weltweit veröffentlicht wird und die Band für Konzerte hierzulande zu sehen sein wird, verkündet dann das neue Label.

Die Band entschuldigt sich bei den Fans dafür, dass sie ein wenig länger warten müssen, versprechen aber All Good Things are coming!

