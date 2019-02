Beast In Black: neues Studioalbum »From Hell With Love« ab sofort erhältlich & „Cry Out For A Hero“-Drum-Playthrough online

Es ist gerade einmal 15 Monate her, dass die aufstrebenden Metaller Beast In Black ihr äußerst erfolgreiches Debütalbum Berserker auf den Markt gebracht haben. Bereits heute veröffentlicht das Quintett sein mit Spannung erwartetes Zweitwerk, das auf den Namen From Hell With Love hört und seinem Vorgänger musikalisch in nichts nachsteht! Zur Feier des Tages hat Schlagzeuger Atte Palokangas ein Playthrough des Albumopeners Cry Out For A Hero online gestellt, das es hier zu sehen gibt:

From Hell With Love kann in verschiedenen Formaten bestellt werden:

http://www.beastinblack.com/fhwl.html

Seht euch die kürzlich veröffentlichten Track-By-Track-Episoden an!

Teil I: https://www.youtube.com/watch?v=nbZtQRMpzy8

Teil II: https://www.youtube.com/watch?v=BCfYOGbfUP8

Teil III: https://www.youtube.com/watch?v=RkBI_8OW35A

From Hell With Love – Tracklist:

01. Cry Out For A Hero

02. From Hell With Love

03. Sweet True Lies

04. Repentless

05. Die By The Blade

06. Oceandeep

07. Unlimited Sin

08. True Believer

09. This Is War

10. Heart Of Steel

11. No Surrender

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

12. Killed By Death (MOTÖRHEAD-Cover)

13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER-Cover)

From Hell With Love Tour 2019

20.02. FIN Turku – Apollo

21.02. FIN Jyväskylä – Lutakko *AUSVERKAUFT*

22.02. FIN Tampere – Pakkahuone (w/ SHIRAZ LANE) *AUSVERKAUFT*

23.02. FIN Helsinki – The Circus (w/ SHIRAZ LANE) *AUSVERKAUFT*

w/ Turmino Kätilöt

27.02. D Hamburg – Markthalle

28.02. D Bochum – Zeche *AUSVERKAUFT*

01.03. NL Amsterdam – Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar – Biebob

03.03. F Paris – La Maroquinerie *AUSVERKAUFT*

04.03. D Frankfurt – Batschkapp

05.03. D Saarbrücken – Garage

06.03. CH Pratteln – Z7

07.03. D Nürnberg – Hirsch

08.03. D München – Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart – Im Wizemann *AUSVERKAUFT*

10.03. D Leipzig – Hellraiser

11.03. D Berlin – Columbia Theater

29.03. S Stockholm – Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg – Sticky Fingers

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UHEHK_lByJM

Tickets für die Deutschland-Termine: http://nblast.de/BeastInBlackEUtour

05.04. FIN Laukaa – Laukaanhovi

06.04. FIN Nivala – Tuiskula

10.04. FIN Kuopio – Henry’s Pub

11.04. FIN Kajaani – Rock House Kulma *AUSVERKAUFT*

12.04. FIN Kempele – ZRock

13.04. FIN Seinäjoki – Rytmikorjaamo (w/ SHIRAZ LANE)

17.04. FIN Kouvola – House of Rock Bar

18.04. FIN Joensuu – Kerubi *AUSVERKAUFT*

19.04. FIN Hämeenlinna – Aulanko Areena

20.04. FIN Lahti – Finlandia-klubi

21.04. FIN Helsinki – Tavastia-klubi

26.04. FIN Vuokatti – Naapurivaaran Lomakylä *NEU*

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

08.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

22.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

11. – 13.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

26. – 27.07. FIN Oulu – Qstock

02. – 04.08. FIN Pori – Porispere

14. – 17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

