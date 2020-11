Phase Reverse: veröffentlichen neues Video zur Single ´Delete´

„Phase Reverse: The Return“ könnte der Titel ihres lang erwarteten neuen Albums sein, aber Phase Reverse entschieden sich für Phase IV Genocide, weil es unsere Welt im Hier und Jetzt am besten beschreibt.

Es war vier ganze Jahre ruhig um die Band, dafür hat sie jetzt umso mehr zu sagen.

Phase IV Genocide ist wenig überraschend ein zutiefst emotionales Album geworden.

Es ist eine intensive Reise durch die schwierigen Zeiten, in denen wir alle leben, verkleidet in den einzigartigen Southern-Metal-Rock der Band.

Massiv, druckvoll, melodisch, schwermütig, ehrlich und mit tonnenschwerem Herzblut!

Am Freitag ist die neue Single Delete erschienen.

Hier gibt´s das Video:

Und das sagt die Band zu Delete:

„John kam mit Chicken Pickin´ an, das wir um eine Country-Style-Leadgitarre ergänzt haben. Dahinter liegen schwer riffende Gitarren, ein schmutziger Lemmy-Bass und schnelles, hart-punkiges Rock ’n‘ Roll-Drumming. Man könnte das Ergebnis Cowpunk-Metal nennen.“

Lasst Euch begeistern!

Hier könnt Ihr das Album vorbestellen:

Physical:

http://bit.ly/phaseivgenocideroar

http://bit.ly/phaseivgenocidemm

Digital:

https://backl.ink/143081793

Erhältlich als Digipak-CD, Transparent-Neon-Orange-Vinyl (Ltd. 300 copies) & Digital streaming/download format.

Phase IV Genocide Tracklist:

1. The Return

2. Destruction On Demand

3. Genocide

4. Copy 10-4

5. Know Thy Shit

6. Die And Let Live

7. Delete

8. Eat What You’re Served

9. Sound Of My Stone

10. Martyr Of The Phase

Phase Reverse sind:

Alex Alexiou – Drums

Takis Mark – Vocals

Tas Ioannidis – Bass, Vocals

Kostas Kotsikas – Guitar

John Chief Stergiou – Guitar

www.facebook.com/phasereverseband

https://open.spotify.com/artist/3LZLNwrxz3tIsvAFF33cUo?si=cKKPrTa2S4imI7YNRN4rVQ