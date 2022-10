Phoxjaw: stellen neue Single ‚Apples‘ vor

Phoxjaw aus Bristol haben ihre neue Single Apples veröffentlicht, die aus dem mit Spannung erwarteten neuen Album Notverynicecream stammt, das am 11. November über Hassle Records erscheinen wird.

Die Band kommentiert: „Apples ist eine bedrohliche, verwirrende Achterbahnfahrt, die in die Verwirrung führt. Die Intention war es, das Eintauchen in den eigenen Wahnsinn zu vermitteln und die uralte Frage zu stellen: Was hat jemand getan, um bestimmte Härten im Leben zu verdienen? Es werden Themen aus Religion, Film und katastrophalen Ereignissen aufgegriffen, um diese Idee zu erörtern. Apples ist einer der klanglich mutigeren Tracks des kommenden Albums und stellt die schwere und hässliche Seite der Platte dar.“

Apples folgt auf die beiden vorangegangenen Singles der Band, Sungazer und Thesaddestsongever.

Notverynicecream ist eine weitere umwerfende Veröffentlichung einer der originellsten und ungewöhnlichsten Bands Großbritanniens. Eklektisch, respektlos, titanisch schwer und durchdrungen von einem unverkennbaren Sinn für britische Launenhaftigkeit, wird das Album den Stern von Phoxjaw nur weiter steigen lassen.

Notverynicecream wurde in verschiedenen Stadien des Stillstands geschrieben und gibt einen Einblick in die zukünftige Denkweise von Phoxjaw. Ein zuckersüßes Gefühl der Unbekümmertheit überdeckt dunkle Gefühle von Einsamkeit, Depression und Isolation. Während das Debütalbum der Band, Royal Swan, eine Platte der national geprägten Extrovertiertheit war, ist Notverynicecream Phoxjaws Bekenntnis zur Introvertiertheit. Nihilismus, Nostalgie und Leid werden in einer Zuckertüte serviert; progressive, strafende Klänge werden mit schillernden Hyper-Pop-Einflüssen überzogen.

Notverynicecream folgt auf eine triumphale Periode für die Bristoler Sonderlinge – die Gruppe hatte ihren ersten Download-Auftritt im Jahr 2022, spielte zwei großartige Sets bei 2000trees und kehrte gerade von einer ausverkauften Tour mit der norwegischen Deathpop-Gruppe Blood Command zurück, ebenso wie von ihrem ersten Auftritt beim deutschen Reeperbahn Festival.

For more information:

https://www.phoxjaw.com

https://www.facebook.com/phoxjawofficial/